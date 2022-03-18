https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778834844.html

Песков не смог ответить на вопрос о возможных уровнях инфляции

Песков не смог ответить на вопрос о возможных уровнях инфляции - РИА Новости, 18.03.2022

Песков не смог ответить на вопрос о возможных уровнях инфляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, каким может оказаться временный рост инфляции и безработицы в России в связи... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:34

2022-03-18T13:34

2022-03-18T13:41

экономика

россия

дмитрий песков

инфляция

безработица

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, каким может оказаться временный рост инфляции и безработицы в России в связи со структурными изменениями в экономике на фоне объявленных в отношении Москвы санкций.В среду президент России Владимир Путин заявил, что в новых реалиях экономике РФ потребуются глубокие структурные изменения, которые не будут простыми и приведут к временному росту инфляции и безработицы.Согласно опросу аналитиков, проведенному ЦБ РФ, инфляция в России в конце текущего года составит 20% и замедлится до 8% уже к концу следующего года, при этом курс доллара в среднем в 2022 году составит 110 рублей, а номинальные зарплаты вырастут на 9,5%, спад ВВП РФ может составить 8%.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, инфляция, безработица, общество