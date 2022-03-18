Рейтинг@Mail.ru
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/granty-1778810504.html
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей - РИА Новости, 18.03.2022
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей
Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:58
2022-03-18T11:58
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775846966_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_eb7ef432b7524f8d731253c13f996534.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 миллионов рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Максимальный размер гранта составит 250 миллионов рублей на срок до трёх лет", - говорится в сообщении.При этом срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования, отмечается в сообщении кабмина.Уточняется, что речь идёт о новом механизме так называемого доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO", для создания условий для появления новых технологических лидеров в РФ.Добавляется, что гранты смогут получить те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Главное условие - проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сети 5G, квантовых сенсоров, перспективных космических систем, технологий новых материалов и веществ, новых поколений микроэлектроники, технологий создания новых и портативных источников энергии, создания современного промышленного оборудования.Претендентам нужно пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775847124_0:0:2544:1908_1920x0_80_0_0_0a3e1188473732681ea2addb6c26ab40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии
11:58 18.03.2022
 
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей

Технологические компании получат гранты до 250 миллионов рублей на "доводку" продукции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дом правительства Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 миллионов рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.
"Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Максимальный размер гранта составит 250 миллионов рублей на срок до трёх лет", - говорится в сообщении.
При этом срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования, отмечается в сообщении кабмина.
Уточняется, что речь идёт о новом механизме так называемого доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO", для создания условий для появления новых технологических лидеров в РФ.
Добавляется, что гранты смогут получить те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Главное условие - проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сети 5G, квантовых сенсоров, перспективных космических систем, технологий новых материалов и веществ, новых поколений микроэлектроники, технологий создания новых и портативных источников энергии, создания современного промышленного оборудования.
Претендентам нужно пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время, добавляется в сообщении.
Здание Министерства финансов на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 09:06
Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала