https://ria.ru/20220318/granty-1778810504.html

Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей

Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей - РИА Новости, 18.03.2022

Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей

Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:58

2022-03-18T11:58

2022-03-18T11:58

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 миллионов рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Максимальный размер гранта составит 250 миллионов рублей на срок до трёх лет", - говорится в сообщении.При этом срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования, отмечается в сообщении кабмина.Уточняется, что речь идёт о новом механизме так называемого доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO", для создания условий для появления новых технологических лидеров в РФ.Добавляется, что гранты смогут получить те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Главное условие - проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сети 5G, квантовых сенсоров, перспективных космических систем, технологий новых материалов и веществ, новых поколений микроэлектроники, технологий создания новых и портативных источников энергии, создания современного промышленного оборудования.Претендентам нужно пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии