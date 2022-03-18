https://ria.ru/20220318/granty-1778810504.html
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей - РИА Новости, 18.03.2022
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей
Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:58
2022-03-18T11:58
2022-03-18T11:58
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 миллионов рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Максимальный размер гранта составит 250 миллионов рублей на срок до трёх лет", - говорится в сообщении.При этом срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования, отмечается в сообщении кабмина.Уточняется, что речь идёт о новом механизме так называемого доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO", для создания условий для появления новых технологических лидеров в РФ.Добавляется, что гранты смогут получить те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Главное условие - проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сети 5G, квантовых сенсоров, перспективных космических систем, технологий новых материалов и веществ, новых поколений микроэлектроники, технологий создания новых и портативных источников энергии, создания современного промышленного оборудования.Претендентам нужно пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии
Технологические компании получат федеральные гранты до 250 миллионов рублей
Технологические компании получат гранты до 250 миллионов рублей на "доводку" продукции
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Российские технологические компании смогут получить гранты на три года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков на сумму до 250 миллионов рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин
.
"Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
... Максимальный размер гранта составит 250 миллионов рублей на срок до трёх лет", - говорится в сообщении.
При этом срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования, отмечается в сообщении кабмина.
Уточняется, что речь идёт о новом механизме так называемого доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO", для создания условий для появления новых технологических лидеров в РФ.
Добавляется, что гранты смогут получить те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Главное условие - проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сети 5G, квантовых сенсоров, перспективных космических систем, технологий новых материалов и веществ, новых поколений микроэлектроники, технологий создания новых и портативных источников энергии, создания современного промышленного оборудования.
Претендентам нужно пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время, добавляется в сообщении.