https://ria.ru/20220318/gazprombank-1778910802.html

Газпромбанк запустил собственный платежный сервис

Газпромбанк запустил собственный платежный сервис - РИА Новости, 18.03.2022

Газпромбанк запустил собственный платежный сервис

Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay, которое позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, также через сервис можно... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:59

2022-03-18T17:59

2022-03-18T17:59

технологии

экономика

россия

газпром

газпромбанк

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay, которое позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, также через сервис можно будет выпустить и пополнить виртуальную карту, говорится в сообщении кредитной организации."Газпромбанк запустил новое платежное решение — кошелек GazpromPay, позволяющий быстро, удобно и безопасно совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту... Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", - говорится в сообщении банка.Сервис не нужно скачивать на смартфон в виде отдельного приложения, чтобы его использовать. Достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту."Кошелек GazpromPay является продолжением линейки цифровых продуктов и сервисов Газпромбанка для электронной коммерции", - добавили в пресс-службе.Платежный сервис от Газпромпанка уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров банка, которые одними из первых подключили сервис. В ближайших планах команды GazpromPay и банка – расширить количество партнеров и функционал сервиса."Мы гордимся этим проектом и уверены, что в будущем он станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России", — отметил пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов.

https://ria.ru/20220314/platezhi-1777973735.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, экономика, россия, газпром, газпромбанк