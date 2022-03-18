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Газпромбанк запустил собственный платежный сервис - РИА Новости, 18.03.2022
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Газпромбанк запустил собственный платежный сервис
Газпромбанк запустил собственный платежный сервис - РИА Новости, 18.03.2022
Газпромбанк запустил собственный платежный сервис
Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay, которое позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, также через сервис можно... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:59
2022-03-18T17:59
технологии
экономика
россия
газпром
газпромбанк
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay, которое позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, также через сервис можно будет выпустить и пополнить виртуальную карту, говорится в сообщении кредитной организации."Газпромбанк запустил новое платежное решение — кошелек GazpromPay, позволяющий быстро, удобно и безопасно совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту... Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", - говорится в сообщении банка.Сервис не нужно скачивать на смартфон в виде отдельного приложения, чтобы его использовать. Достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту."Кошелек GazpromPay является продолжением линейки цифровых продуктов и сервисов Газпромбанка для электронной коммерции", - добавили в пресс-службе.Платежный сервис от Газпромпанка уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров банка, которые одними из первых подключили сервис. В ближайших планах команды GazpromPay и банка – расширить количество партнеров и функционал сервиса."Мы гордимся этим проектом и уверены, что в будущем он станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России", — отметил пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов.
https://ria.ru/20220314/platezhi-1777973735.html
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технологии, экономика, россия, газпром, газпромбанк
17:59 18.03.2022
 
Газпромбанк запустил собственный платежный сервис

Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay, которое позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, также через сервис можно будет выпустить и пополнить виртуальную карту, говорится в сообщении кредитной организации.
"Газпромбанк запустил новое платежное решение — кошелек GazpromPay, позволяющий быстро, удобно и безопасно совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту... Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", - говорится в сообщении банка.
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Сервис не нужно скачивать на смартфон в виде отдельного приложения, чтобы его использовать. Достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту.
"Кошелек GazpromPay является продолжением линейки цифровых продуктов и сервисов Газпромбанка для электронной коммерции", - добавили в пресс-службе.
Платежный сервис от Газпромпанка уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров банка, которые одними из первых подключили сервис. В ближайших планах команды GazpromPay и банка – расширить количество партнеров и функционал сервиса.
"Мы гордимся этим проектом и уверены, что в будущем он станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России", — отметил пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов.
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