Газпромбанк запустил собственный платежный сервис
Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay
© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay, которое позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, также через сервис можно будет выпустить и пополнить виртуальную карту, говорится в сообщении кредитной организации.
"Газпромбанк запустил новое платежное решение — кошелек GazpromPay, позволяющий быстро, удобно и безопасно совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту... Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", - говорится в сообщении банка.
Сервис не нужно скачивать на смартфон в виде отдельного приложения, чтобы его использовать. Достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту.
"Кошелек GazpromPay является продолжением линейки цифровых продуктов и сервисов Газпромбанка для электронной коммерции", - добавили в пресс-службе.
Платежный сервис от Газпромпанка уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров банка, которые одними из первых подключили сервис. В ближайших планах команды GazpromPay и банка – расширить количество партнеров и функционал сервиса.
"Мы гордимся этим проектом и уверены, что в будущем он станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России", — отметил пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов.
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