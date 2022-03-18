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В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме - РИА Новости, 18.03.2022
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В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме
В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме - РИА Новости, 18.03.2022
В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме
Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:58
2022-03-18T14:05
происшествия
барнаул
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв газового баллона на четвертом этаже жилого дома на улице 40 лет Октября", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате ЧП пострадал один человек. Взрывом повреждены остекление и межкомнатная перегородка в квартире. Обстоятельства ЧП выясняются.
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происшествия, барнаул
13:58 18.03.2022 (обновлено: 14:05 18.03.2022)
 
В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме

Газовый баллон взорвался в пятиэтажном доме в Барнауле, один человек пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв газового баллона на четвертом этаже жилого дома на улице 40 лет Октября", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ЧП пострадал один человек. Взрывом повреждены остекление и межкомнатная перегородка в квартире. Обстоятельства ЧП выясняются.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
 
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