https://ria.ru/20220318/gaz-1778842296.html

В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме

В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме - РИА Новости, 18.03.2022

В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме

Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:58

2022-03-18T13:58

2022-03-18T14:05

происшествия

барнаул

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв газового баллона на четвертом этаже жилого дома на улице 40 лет Октября", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате ЧП пострадал один человек. Взрывом повреждены остекление и межкомнатная перегородка в квартире. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

барнаул

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул