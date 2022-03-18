https://ria.ru/20220318/gaz-1778842296.html
В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме
В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме - РИА Новости, 18.03.2022
В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме
Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:58
2022-03-18T13:58
2022-03-18T14:05
происшествия
барнаул
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв газового баллона на четвертом этаже жилого дома на улице 40 лет Октября", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате ЧП пострадал один человек. Взрывом повреждены остекление и межкомнатная перегородка в квартире. Обстоятельства ЧП выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул
13:58 18.03.2022 (обновлено: 14:05 18.03.2022)
В Барнауле взорвался газ в пятиэтажном доме
Газовый баллон взорвался в пятиэтажном доме в Барнауле, один человек пострадал
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Барнауле Алтайского края, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв газового баллона на четвертом этаже жилого дома на улице 40 лет Октября", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ЧП пострадал один человек. Взрывом повреждены остекление и межкомнатная перегородка в квартире. Обстоятельства ЧП выясняются.