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Из Мариуполя эвакуировали 13,7 тысячи человек за сутки - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/evakuatsiya-1778954152.html
Из Мариуполя эвакуировали 13,7 тысячи человек за сутки
Из Мариуполя эвакуировали 13,7 тысячи человек за сутки - РИА Новости, 18.03.2022
Из Мариуполя эвакуировали 13,7 тысячи человек за сутки
За минувшие сутки из Мариуполя эвакуированы еще 13,7 тысячи человек, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:37
2022-03-18T22:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя эвакуированы еще 13,7 тысячи человек, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Продолжается гуманитарная операция в Мариуполе. За истекшие сутки от ужасов и произвола, устроенных неонацистами, из города эвакуированы 13 тысяч 751 человек, а всего уже 56 тысяч 743", - сказал Мизинцев.Сбежать в Россию от беспредела только в пятницу захотели 7,8 тысячи украинцев, а всего в российской базе данных таких делающих 2,7 миллиона, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ежедневный мониторинг поступивших по различным каналам связи обращений показывает, что сбежать в Российскую Федерацию от беспредела, творимого украинскими националистами, только за последние сутки изъявили желание еще 7857 человек, а всего их в нашей базе данных уже 2 миллиона 704 тысяч 096 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2093 населенных пунктов всей территории Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, каждое обращение наполнено болью человеческих страданий и горем. "Единственное, о чем просят эти несчастные, забытые властью своей страны люди – это об эвакуации в Россию, где будет обеспечена элементарная безопасность их семей", - сказал генерал.При этом он подчеркнул, что все настойчивые обращения к украинской стороне об открытии гуманитарных коридоров в Россию, а также официальные обращения в международные структуры ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, к сожалению, до настоящего времени по-прежнему игнорируются, при этом киевские власти упорно продолжают утверждать, что желающих эвакуироваться в Российскую Федерацию нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
22:37 18.03.2022 (обновлено: 22:38 18.03.2022)
 
Из Мариуполя эвакуировали 13,7 тысячи человек за сутки

Из Мариуполя эвакуировали 13,7 тысячи человек за сутки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы на дороге из Мариуполя
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы на дороге из Мариуполя
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя эвакуированы еще 13,7 тысячи человек, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Продолжается гуманитарная операция в Мариуполе. За истекшие сутки от ужасов и произвола, устроенных неонацистами, из города эвакуированы 13 тысяч 751 человек, а всего уже 56 тысяч 743", - сказал Мизинцев.
Сбежать в Россию от беспредела только в пятницу захотели 7,8 тысячи украинцев, а всего в российской базе данных таких делающих 2,7 миллиона, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Ежедневный мониторинг поступивших по различным каналам связи обращений показывает, что сбежать в Российскую Федерацию от беспредела, творимого украинскими националистами, только за последние сутки изъявили желание еще 7857 человек, а всего их в нашей базе данных уже 2 миллиона 704 тысяч 096 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2093 населенных пунктов всей территории Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
По его словам, каждое обращение наполнено болью человеческих страданий и горем. "Единственное, о чем просят эти несчастные, забытые властью своей страны люди – это об эвакуации в Россию, где будет обеспечена элементарная безопасность их семей", - сказал генерал.
При этом он подчеркнул, что все настойчивые обращения к украинской стороне об открытии гуманитарных коридоров в Россию, а также официальные обращения в международные структуры ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, к сожалению, до настоящего времени по-прежнему игнорируются, при этом киевские власти упорно продолжают утверждать, что желающих эвакуироваться в Российскую Федерацию нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Местные жители во дворе своего дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь
 
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