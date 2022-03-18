https://ria.ru/20220318/evakuatsiya-1778947030.html

Почти 15 тысяч человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины

Почти 15 тысяч человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины - РИА Новости, 18.03.2022

Почти 15 тысяч человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины

Без участия Киева в РФ за сутки эвакуировано свыше 14 тысяч человек, в том числе более 2,8 тысячи детей, сообщил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:41

2022-03-18T21:41

2022-03-18T22:29

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Без участия Киева в РФ за сутки эвакуировано свыше 14 тысяч человек, в том числе более 2,8 тысячи детей, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 14 397 человек, из них 2 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 297 тысяч 858 человек, из них 63 465 детей", - сказал генерал.Мизинцев также сообщил, что без какого-либо участия украинской стороны удалось осуществить безопасную эвакуацию на запорожском направлении в Республику Крым 181 иностранного гражданина из девяти государств: 32 - граждане Нигерии, 23 – Узбекистана, 17 – Казахстана, семь из Ливана, шесть из Шри-Ланки, четыре – граждане Пакистана, и по одному гражданину Сербии и Туниса, "а также, как это не парадоксально, 90 граждан Украины".Несмотря на значительные трудности, сегодня ВС РФ, уточнил Мизинцев, удалось обеспечить заявленные Украиной гуманитарные коридоры на киевском, харьковском, житомирском направлениях и эвакуировать 3 399 человек на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов в безопасные места.Россия в пятницу в 15-й раз предоставила коридоры для эвакуации мирных жителей из городов Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня, с 10 часов утра, мы уже в пятнадцатый раз предоставили коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному – в Россию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал генерал.По его словам, из предложенных маршрутов украинские власти согласовали только три. Ни один гуманитарный коридор в РФ, "уже по озвученным раннее причинам, в основе которых полное безразличие к своему народу, официальным Киевом не подтвержден", добавил он.Одновременно, на текущие сутки украинская сторона заявила семь дополнительных гуманитарных коридоров – на киевском, сумском, запорожском, полтавском и харьковском направлениях. Россия из гуманных принципов согласилась на все предложения украинской стороны без каких-либо условий."В настоящее время Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах", - подчеркнул он.РФ на освобожденных территориях Украины, ЛНР и ДНР создает условия для доступа граждан к гуманитарной помощи, доставлено уже более 3,4 тысячи тонн грузов, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей Российской Федерацией в ходе проведения 427 гуманитарных акций доставлено 3437 тонн груза", - сказал Мизинцев.Он пояснил, что только за истекшие сутки проведено 42 акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и лекарственные средства.Также в настоящее время проводятся 37 гуманитарных акций в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 312 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения, рассказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, михаил мизинцев