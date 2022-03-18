https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778830011.html

Минфин исполнил обязательства по выплате купона по евробондам

Минфин исполнил обязательства по выплате купона по евробондам - РИА Новости, 18.03.2022

Минфин исполнил обязательства по выплате купона по евробондам

Минфин сообщил о выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям в полном объеме. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:17

2022-03-18T13:17

2022-03-18T15:12

экономика

россия

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минфин сообщил о выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям в полном объеме.Первый платеж по внешнему долгу после блокировки части российских резервов был назначен на 16 марта.Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32).Платежное поручение Москва направила 14 марта, накануне Минфин сообщил, что оно исполнено.Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Россия не отказывается от своих обязательств из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220317/defolt-1778693881.html

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россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии