13:17 18.03.2022 (обновлено: 15:12 18.03.2022)
Минфин исполнил обязательства по выплате купона по евробондам
Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по евробондам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минфин сообщил о выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям в полном объеме.
"Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов <...> в общей сумме 117,2 миллиона долларов США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", — говорится в релизе.
Первый платеж по внешнему долгу после блокировки части российских резервов был назначен на 16 марта.
Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32).
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Платежное поручение Москва направила 14 марта, накануне Минфин сообщил, что оно исполнено.
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Россия не отказывается от своих обязательств из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.
По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.