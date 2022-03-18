https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778860940.html

В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет

В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет - РИА Новости, 18.03.2022

В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет

Аркадий Дворкович, об уходе которого с поста главы фонда "Сколково" сообщалось ранее в пятницу, не входит в наблюдательный совет Россельхозбанка с апреля 2021... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:07

2022-03-18T15:07

2022-03-18T15:16

экономика

россельхозбанк

аркадий дворкович

фонд "сколково"

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Аркадий Дворкович, об уходе которого с поста главы фонда "Сколково" сообщалось ранее в пятницу, не входит в наблюдательный совет Россельхозбанка с апреля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в пятницу журналист задал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову вопрос о том, останется ли Дворкович в должности главы набсовета Россельхозбанка."Аркадий Дворкович не является членом наблюдательного совета Россельхозбанка с апреля 2021 и не занимает должностей в органах управления группы банка", - сообщили в банке.При этом данные об актуальном составе набсовета РСХБ на его сайте отсутствуют.Фонд "Сколково" ранее в пятницу сообщил, что Дворкович принял решение покинуть пост председателя фонда и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково". Это случилось после того, как он раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В "Единой России" предложили немедленно уволить Дворковича из "Сколково", однако в Кремле тогда не стали комментировать возможную отставку.

https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778818534.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россельхозбанк, аркадий дворкович, фонд "сколково", россия