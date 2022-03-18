Рейтинг@Mail.ru
В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778860940.html
В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет
В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет - РИА Новости, 18.03.2022
В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет
Аркадий Дворкович, об уходе которого с поста главы фонда "Сколково" сообщалось ранее в пятницу, не входит в наблюдательный совет Россельхозбанка с апреля 2021... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:07
2022-03-18T15:16
экономика
россельхозбанк
аркадий дворкович
фонд "сколково"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40876/13/408761321_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ae8d62f3092b2aa136a65314f9d96fba.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Аркадий Дворкович, об уходе которого с поста главы фонда "Сколково" сообщалось ранее в пятницу, не входит в наблюдательный совет Россельхозбанка с апреля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в пятницу журналист задал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову вопрос о том, останется ли Дворкович в должности главы набсовета Россельхозбанка."Аркадий Дворкович не является членом наблюдательного совета Россельхозбанка с апреля 2021 и не занимает должностей в органах управления группы банка", - сообщили в банке.При этом данные об актуальном составе набсовета РСХБ на его сайте отсутствуют.Фонд "Сколково" ранее в пятницу сообщил, что Дворкович принял решение покинуть пост председателя фонда и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково". Это случилось после того, как он раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В "Единой России" предложили немедленно уволить Дворковича из "Сколково", однако в Кремле тогда не стали комментировать возможную отставку.
https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778818534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40876/13/408761321_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_8eabfe52979a048c2b9f3652a287e8ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россельхозбанк, аркадий дворкович, фонд "сколково", россия
15:07 18.03.2022 (обновлено: 15:16 18.03.2022)
 
В Россельхозбанке заявили, что Дворкович год назад покинул набсовет

Россельхозбанк: Дворкович покинул наблюдательный совет банка в апреле 2021 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Россельхозбанка
Здание Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Россельхозбанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Аркадий Дворкович, об уходе которого с поста главы фонда "Сколково" сообщалось ранее в пятницу, не входит в наблюдательный совет Россельхозбанка с апреля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу журналист задал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову вопрос о том, останется ли Дворкович в должности главы набсовета Россельхозбанка.
"Аркадий Дворкович не является членом наблюдательного совета Россельхозбанка с апреля 2021 и не занимает должностей в органах управления группы банка", - сообщили в банке.
При этом данные об актуальном составе набсовета РСХБ на его сайте отсутствуют.
Фонд "Сколково" ранее в пятницу сообщил, что Дворкович принял решение покинуть пост председателя фонда и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково". Это случилось после того, как он раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В "Единой России" предложили немедленно уволить Дворковича из "Сколково", однако в Кремле тогда не стали комментировать возможную отставку.
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:27
Биография Аркадия Дворковича
 
ЭкономикаРоссельхозбанкАркадий ДворковичФонд "Сколково"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала