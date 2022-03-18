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В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ - РИА Новости, 18.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в должности главы... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:47
2022-03-18T13:05
экономика
россия
аркадий дворкович
россельхозбанк
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в должности главы набсовета "Россельхозбанка", не является прерогативой Кремля, это решать банку и самому Дворковичу."Оставляю без комментариев этот вопрос, это не наша прерогатива. Это решать банку и самому Дворковичу", - сказал Песков журналистам в пятницу.Ранее Дворкович покинул должность председателя фонда "Сколково". Это случилось после того, как он раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В "Единой России" предложили немедленно уволить Дворковича из "Сколково", однако в Кремле тогда не стали комментировать возможную отставку.
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экономика, россия, аркадий дворкович, россельхозбанк
12:47 18.03.2022 (обновлено: 13:05 18.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ

Песков: решение о выходе Дворковича из набсовета Россельхозбанка зависит от него и банка

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в должности главы набсовета "Россельхозбанка", не является прерогативой Кремля, это решать банку и самому Дворковичу.
"Оставляю без комментариев этот вопрос, это не наша прерогатива. Это решать банку и самому Дворковичу", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Ранее Дворкович покинул должность председателя фонда "Сколково". Это случилось после того, как он раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В "Единой России" предложили немедленно уволить Дворковича из "Сколково", однако в Кремле тогда не стали комментировать возможную отставку.
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:27
Биография Аркадия Дворковича
 
ЭкономикаРоссияАркадий ДворковичРоссельхозбанк
 
 
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