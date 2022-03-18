https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в должности главы... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:47
2022-03-18T12:47
2022-03-18T13:05
экономика
россия
аркадий дворкович
россельхозбанк
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в должности главы набсовета "Россельхозбанка", не является прерогативой Кремля, это решать банку и самому Дворковичу."Оставляю без комментариев этот вопрос, это не наша прерогатива. Это решать банку и самому Дворковичу", - сказал Песков журналистам в пятницу.Ранее Дворкович покинул должность председателя фонда "Сколково". Это случилось после того, как он раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В "Единой России" предложили немедленно уволить Дворковича из "Сколково", однако в Кремле тогда не стали комментировать возможную отставку.
https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778818534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, аркадий дворкович, россельхозбанк
12:47 18.03.2022 (обновлено: 13:05 18.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ
Песков: решение о выходе Дворковича из набсовета Россельхозбанка зависит от него и банка