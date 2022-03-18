https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html

В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ

В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ - РИА Новости, 18.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в должности главы... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:47

2022-03-18T12:47

2022-03-18T13:05

экономика

россия

аркадий дворкович

россельхозбанк

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в должности главы набсовета "Россельхозбанка", не является прерогативой Кремля, это решать банку и самому Дворковичу."Оставляю без комментариев этот вопрос, это не наша прерогатива. Это решать банку и самому Дворковичу", - сказал Песков журналистам в пятницу.Ранее Дворкович покинул должность председателя фонда "Сколково". Это случилось после того, как он раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В "Единой России" предложили немедленно уволить Дворковича из "Сколково", однако в Кремле тогда не стали комментировать возможную отставку.

https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778818534.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, аркадий дворкович, россельхозбанк