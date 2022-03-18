https://ria.ru/20220318/dtp-1778842786.html

В Орловской области автобус столкнулся с грузовиком

В Орловской области автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 18.03.2022

В Орловской области автобус столкнулся с грузовиком

Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Орловской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:00

2022-03-18T14:00

2022-03-18T14:08

происшествия

орловская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Орловской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На автодороге М-2 в Орловском районе Орловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, "пострадали десять человек", добавил он. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

орловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орловская область