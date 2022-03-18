https://ria.ru/20220318/dtp-1778842786.html
В Орловской области автобус столкнулся с грузовиком
В Орловской области автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 18.03.2022
В Орловской области автобус столкнулся с грузовиком
Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Орловской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:00
2022-03-18T14:00
2022-03-18T14:08
происшествия
орловская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Орловской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На автодороге М-2 в Орловском районе Орловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, "пострадали десять человек", добавил он. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область
14:00 18.03.2022 (обновлено: 14:08 18.03.2022)
В Орловской области автобус столкнулся с грузовиком
Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Орловской области