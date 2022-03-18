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Омбудсмен назвала обстрел Донецка показателем бессилия военной машины Киева

Омбудсмен назвала обстрел Донецка показателем бессилия военной машины Киева - РИА Новости, 18.03.2022

Омбудсмен назвала обстрел Донецка показателем бессилия военной машины Киева

Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обстрелы Донецка и Макеевки ракетами "Точка-У" со стороны украинских... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:34

2022-03-18T17:34

2022-03-18T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

украина

дарья морозова

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обстрелы Донецка и Макеевки ракетами "Точка-У" со стороны украинских войск являются "ярким показателем бессилия военной машины Украины".Мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 марта сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". В результате удара погибли 20 человек. На следующий день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что средства ПВО вновь перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне "Солнечный" в Макеевке упали обломки, пострадали шесть человек, из них трое детей."Данные преступления – это яркий показатель полного бессилия всей военной машины Украины. Несущий поражение за поражением от спецоперации минобороны РФ Киев, по всей видимости, имеет отвагу сражаться исключительно с мирным населением, стариками и детьми", - говорится в заявлении омбудсмена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, дарья морозова, донбасс, вооруженные силы украины