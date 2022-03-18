17:16 18.03.2022 (обновлено: 17:25 18.03.2022)
Украинские войска обстреляли минами поселок шахты Октябрьская в Донецке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь мин по поселку шахты Октябрьская в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты Октябрьская в Донецке, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 населенный пункт Водяное – город Донецк (поселок шахты Октябрьская), выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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