https://ria.ru/20220318/donbass-1778850779.html

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов калибром 122 мм

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов калибром 122 мм - РИА Новости, 18.03.2022

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов калибром 122 мм

Украинские войска менее чем за час обстреляли Ясиноватую и Петровский район на западной окраине Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:31

2022-03-18T14:31

2022-03-18T14:51

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Ясиноватую и Петровский район на западной окраине Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 14.10 населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район), выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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