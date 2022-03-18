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Украинские войска обстреляли шахту имени Челюскинцев в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту имени Челюскинцев в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска обстреляли шахту имени Челюскинцев в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецкой народной республике, снаряд упал на территорию предприятия, сообщает Министерство угля и... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:04
2022-03-18T14:04
2022-03-18T14:16
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецкой народной республике, снаряд упал на территорию предприятия, сообщает Министерство угля и энергетики ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли шахту имени Челюскинцев государственного унитарного предприятия ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Зафиксирован "прилет" на территорию предприятия, перед центральным входом", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Как отмечается, пострадавших нет, повреждено остекление административно-бытового здания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:04 18.03.2022 (обновлено: 14:16 18.03.2022)
Украинские войска обстреляли шахту имени Челюскинцев в ДНР
ВСУ обстреляли шахту имени Челюскинцев в ДНР, снаряд упал на территорию предприятия
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецкой народной республике, снаряд упал на территорию предприятия, сообщает
Министерство угля и энергетики ДНР.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли шахту имени Челюскинцев государственного унитарного предприятия ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Зафиксирован "прилет" на территорию предприятия, перед центральным входом", - говорится в сообщении в Telegram-канале
министерства.
Как отмечается, пострадавших нет, повреждено остекление административно-бытового здания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.