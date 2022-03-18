13:11 18.03.2022 (обновлено: 14:14 18.03.2022)
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.15 и в 13.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
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