Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/donbass-1778828634.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 12.15 и в 13.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:11
2022-03-18T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
донецкая народная республика
петровский район
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e959a05ae1c030e6a205c8c2b22c8ce1.jpg
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.15 и в 13.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c1442fd40385be722a1ecde2c41eceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:11 18.03.2022 (обновлено: 14:14 18.03.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.15 и в 13.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРДонецкая Народная РеспубликаПетровский районВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала