https://ria.ru/20220318/donbass-1778824550.html

Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:54

2022-03-18T12:54

2022-03-18T12:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.15 населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (поселок шахты Трудовская): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.25 населенный пункт Новобахмутовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины