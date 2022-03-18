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Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/donbass-1778824550.html
Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:54
2022-03-18T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.15 населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (поселок шахты Трудовская): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.25 населенный пункт Новобахмутовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
12:54 18.03.2022
 
Украинские войска за десять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за десять минут обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.15 населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (поселок шахты Трудовская): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.25 населенный пункт Новобахмутовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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