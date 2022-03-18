https://ria.ru/20220318/donbass-1778810085.html
ВСУ за 3,5 часа выпустили 33 мины по Луганскому и Еленовке в ДНР
ВСУ за 3,5 часа выпустили 33 мины по Луганскому и Еленовке в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022
ВСУ за 3,5 часа выпустили 33 мины по Луганскому и Еленовке в ДНР
Украинские войска за 3,5 часа обстреляли населенные пункты Луганское и Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив 33 мины калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:55
2022-03-18T11:55
2022-03-18T12:11
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донбасс
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за 3,5 часа обстреляли населенные пункты Луганское и Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив 33 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 09.40 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено 22 мины калибром 120 миллиметров; 11.30 - населенный пункт Новомихайловка- населенный пункт Луганское: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
11:55 18.03.2022 (обновлено: 12:11 18.03.2022)
ВСУ за 3,5 часа выпустили 33 мины по Луганскому и Еленовке в ДНР
Представительство в СЦКК: ВСУ за 3,5 часа выпустили 33 мины по Луганскому и Еленовке в ДНР