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Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/donbass-1778806212.html
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе - РИА Новости, 18.03.2022
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе
У официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны в Донбассе, передает телеканал... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:38
2022-03-18T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
эдуард басурин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. У официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны в Донбассе, передает телеканал "Звезда".Ранее в эфире "России 24" Басурин ответил утвердительно на вопрос о закрытии неба над Донбассом и "развертывании зонтика" бесполетной зоны над Донбассом.Говоря об усилении систем ПВО в Донбассе, Басурин отметил, что достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо и создала "зонтик" или "купол" бесполетной зоны над ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, эдуард басурин
11:38 18.03.2022
 
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе

"Звезда": у Басурина нет точных данных о создании бесполетной зоны над Донбассом

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. У официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны в Донбассе, передает телеканал "Звезда".
Ранее в эфире "России 24" Басурин ответил утвердительно на вопрос о закрытии неба над Донбассом и "развертывании зонтика" бесполетной зоны над Донбассом.

"Басурин рассказал "Звезде", что у него нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны над Донецкой и Луганской республиками", - сообщается на сайте телеканала.

Говоря об усилении систем ПВО в Донбассе, Басурин отметил, что достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо и создала "зонтик" или "купол" бесполетной зоны над ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассЭдуард Басурин
 
 
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