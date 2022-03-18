https://ria.ru/20220318/donbass-1778806212.html
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе - РИА Новости, 18.03.2022
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе
У официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны в Донбассе, передает телеканал... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:38
2022-03-18T11:38
2022-03-18T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
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эдуард басурин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. У официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны в Донбассе, передает телеканал "Звезда".Ранее в эфире "России 24" Басурин ответил утвердительно на вопрос о закрытии неба над Донбассом и "развертывании зонтика" бесполетной зоны над Донбассом.Говоря об усилении систем ПВО в Донбассе, Басурин отметил, что достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо и создала "зонтик" или "купол" бесполетной зоны над ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, эдуард басурин
Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполетной зоне в Донбассе
"Звезда": у Басурина нет точных данных о создании бесполетной зоны над Донбассом