10:05 18.03.2022 (обновлено: 10:22 18.03.2022)
Украинские войска за сутки 20 раз открывали огонь по территории ДНР
Представительство в СЦКК: украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территории ДНР
Украинский военный в Донецкой области
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, в результате обстрелов за сутки пострадали 18 человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены 18 мирных жителей, из них 11 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что украинские войска за сутки применили не менее 154 единиц боеприпасов.
Обстрелы были совершены в направлении населенных пунктов Зайцево (южное), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Донецк (Петровский район), Кременец, Старомихайловка, Луганское, Сигнальное, Еленовка, Александровка, Докучаевск, Ясное.
Как сообщает представительство, в предыдущие сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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