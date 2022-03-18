09:38 18.03.2022 (обновлено: 09:46 18.03.2022)
Украинские войска атаковали Волноваху, ранены три мирных жителя
Штаб обороны: ВСУ атаковали освобожденную силами ДНР Волноваху, ранены три мирных жителя
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали ранее освобожденную силами Донецкой народной республики Волноваху, в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"ВФУ атаковали освобождённую Волноваху, ранены трое гражданских. Минздрав ДНР сообщил о ранении трех мирных жителей в освобождённой Волновахе. При обстреле с позиций ВФУ пострадали две женщины и один мужчина", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что одна женщина получила минно-взрывную травму, два человека доставлены в медицинские учреждения с переломами конечностей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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