https://ria.ru/20220318/donbass-1778783263.html

Украинские войска атаковали Волноваху, ранены три мирных жителя

Украинские войска атаковали Волноваху, ранены три мирных жителя - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска атаковали Волноваху, ранены три мирных жителя

Украинские войска атаковали ранее освобожденную силами Донецкой народной республики Волноваху, в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:38

2022-03-18T09:38

2022-03-18T09:46

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали ранее освобожденную силами Донецкой народной республики Волноваху, в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ атаковали освобождённую Волноваху, ранены трое гражданских. Минздрав ДНР сообщил о ранении трех мирных жителей в освобождённой Волновахе. При обстреле с позиций ВФУ пострадали две женщины и один мужчина", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что одна женщина получила минно-взрывную травму, два человека доставлены в медицинские учреждения с переломами конечностей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, волноваха, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины