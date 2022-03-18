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Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/donbass-1778782657.html
Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом
Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом - РИА Новости, 18.03.2022
Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом
Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:34
2022-03-18T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
эдуард басурин
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, да", — сказал он.Басурин также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, заявив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо.Накануне Пушилин сообщил, что попросил Россию усилить системы ПВО республики после удара украинских войск ракетой "Точка-У" по центру Донецка, в результате которого погибли 20 человек.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.По данным на 17 марта, уничтожены более четырех тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, российские военные достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778775510.html
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безопасность, эдуард басурин, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:34 18.03.2022 (обновлено: 11:39 18.03.2022)
 
Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом

Представитель НМ ДНР Басурин заявил о создании Россией бесполетной зоны над Донбассом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой Народной Республики
Боец народной милиции Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец народной милиции Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, да", — сказал он.
Басурин также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, заявив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо.
Накануне Пушилин сообщил, что попросил Россию усилить системы ПВО республики после удара украинских войск ракетой "Точка-У" по центру Донецка, в результате которого погибли 20 человек.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему силам ДНР важно взять Мариуполь
По данным на 17 марта, уничтожены более четырех тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, российские военные достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
"На линии фронта жилось плохо". Освобожденные города и села в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

Мужчина несет срубленную ветку дерева в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

Богдана с сыном Михаилом в своем доме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

Дети качаются на качелях во дворе жилого дома в станице Луганской в Луганской народной республике
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

Местные жители в очереди за гуманитарной помощью в поселке Донское в Донецкой народной республике
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

Жители у продуктового ларька в станице Луганской в Луганской народной республике
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

Местные жители на одной из улиц в станице Луганской в Луганской народной республике
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

Местные жители в здании Центральной районной больницы в городе Волноваха в Донецкой народной республике
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

Группа саперов МЧС ДНР проводит разминирование территории в городе Волноваха в Донецкой народной республике
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой народной республике
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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