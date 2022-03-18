https://ria.ru/20220318/donbass-1778782657.html

Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом

Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом - РИА Новости, 18.03.2022

Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом

Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:34

2022-03-18T09:34

2022-03-18T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, да", — сказал он.Басурин также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, заявив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо.Накануне Пушилин сообщил, что попросил Россию усилить системы ПВО республики после удара украинских войск ракетой "Точка-У" по центру Донецка, в результате которого погибли 20 человек.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.По данным на 17 марта, уничтожены более четырех тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, российские военные достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778775510.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, эдуард басурин, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии