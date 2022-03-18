https://ria.ru/20220318/donbass-1778774384.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из "Градов" - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустили десять ракет из системы БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:20
2022-03-18T08:20
2022-03-18T08:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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признание днр и лнр в россии
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустили десять ракет из системы БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению 07.40 - н.п. Верхнеторецкое – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ21 "Град", - написало представительство в Telegram.О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
пантелеймоновка (горловский район)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, пантелеймоновка (горловский район)
08:20 18.03.2022 (обновлено: 08:29 18.03.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из "Градов"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке десять ракет из "Градов"