https://ria.ru/20220318/donbass-1778774384.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из "Градов"

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из "Градов" - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из "Градов"

Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустили десять ракет из системы БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:20

2022-03-18T08:20

2022-03-18T08:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустили десять ракет из системы БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению 07.40 - н.п. Верхнеторецкое – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ21 "Град", - написало представительство в Telegram.О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, пантелеймоновка (горловский район)