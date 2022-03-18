08:16 18.03.2022 (обновлено: 08:41 18.03.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя
Представительство в СЦКК: четыре мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по ул. Петровского, 11 "в" Кировского района Донецка", — говорится в публикации.
Уточняется, что в 7:30 со стороны населенного пункта Новомихайловка в направлении Петровского района города, который граничит с Кировским, выпустили две мины калибра 120 миллиметров.
Кроме того, украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив десять ракет из системы БМ-21 "Град". О жертвах и пострадавших не сообщалось.
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По данным представительства ДНР в СКЦЦ на 17 марта, за 29 дней эскалации украинская обстреляла территорию республики с применением более 14 тысяч боеприпасов, в том числе 17 ракет "Точка-У" и более 650 ракет "Град".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.