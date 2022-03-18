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При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/donbass-1778774179.html
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 18.03.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя
Четыре человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:16
2022-03-18T08:41
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что в 7:30 со стороны населенного пункта Новомихайловка в направлении Петровского района города, который граничит с Кировским, выпустили две мины калибра 120 миллиметров.Кроме того, украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив десять ракет из системы БМ-21 "Град". О жертвах и пострадавших не сообщалось.По данным представительства ДНР в СКЦЦ на 17 марта, за 29 дней эскалации украинская обстреляла территорию республики с применением более 14 тысяч боеприпасов, в том числе 17 ракет "Точка-У" и более 650 ракет "Град".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецк (днр)
08:16 18.03.2022 (обновлено: 08:41 18.03.2022)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя

Представительство в СЦКК: четыре мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по ул. Петровского, 11 "в" Кировского района Донецка", — говорится в публикации.

Уточняется, что в 7:30 со стороны населенного пункта Новомихайловка в направлении Петровского района города, который граничит с Кировским, выпустили две мины калибра 120 миллиметров.
Кроме того, украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив десять ракет из системы БМ-21 "Град". О жертвах и пострадавших не сообщалось.
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По данным представительства ДНР в СКЦЦ на 17 марта, за 29 дней эскалации украинская обстреляла территорию республики с применением более 14 тысяч боеприпасов, в том числе 17 ракет "Точка-У" и более 650 ракет "Град".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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