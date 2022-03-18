https://ria.ru/20220318/donbass-1778774179.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 18.03.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли четыре мирных жителя

Четыре человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:16

2022-03-18T08:16

2022-03-18T08:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что в 7:30 со стороны населенного пункта Новомихайловка в направлении Петровского района города, который граничит с Кировским, выпустили две мины калибра 120 миллиметров.Кроме того, украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив десять ракет из системы БМ-21 "Град". О жертвах и пострадавших не сообщалось.По данным представительства ДНР в СКЦЦ на 17 марта, за 29 дней эскалации украинская обстреляла территорию республики с применением более 14 тысяч боеприпасов, в том числе 17 ракет "Точка-У" и более 650 ракет "Град".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донбасс

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецк (днр)