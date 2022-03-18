https://ria.ru/20220318/donbass-1778773613.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадала женщина
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 18.03.2022
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадала женщина
Жительница Ясиноватой получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:11
2022-03-18T08:11
2022-03-18T08:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
днр
признание днр и лнр в россии
ясиноватая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Жительница Ясиноватой получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Как отмечается, обстрелу в Ясиноватой подверглась улица Есенина.Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
донецкая народная республика
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, днр, признание днр и лнр в россии, ясиноватая
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадала женщина
Штаб обороны ДНР: женщина пострадала в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками