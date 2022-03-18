https://ria.ru/20220318/donbass-1778773613.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадала женщина

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 18.03.2022

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадала женщина

Жительница Ясиноватой получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:11

2022-03-18T08:11

2022-03-18T08:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

днр

признание днр и лнр в россии

ясиноватая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Жительница Ясиноватой получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Как отмечается, обстрелу в Ясиноватой подверглась улица Есенина.Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

донецкая народная республика

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, днр, признание днр и лнр в россии, ясиноватая