https://ria.ru/20220318/donbass-1778773250.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Кременец и город Донецк в ДНР, выпустили 4 мины калибра 120 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:05

2022-03-18T08:05

2022-03-18T08:09

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в мире

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Кременец и город Донецк в ДНР, выпустили 4 мины калибра 120 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 07.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Кременец: выпущено 2 мины калибром 120 мм; 07.30 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 мины калибром 120 мм", - написало представительство в Telegram.О пострадавших и жертвах не сообщалось.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, днр, вооруженные силы украины