https://ria.ru/20220318/donbass-1778773250.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Кременец и город Донецк в ДНР, выпустили 4 мины калибра 120 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:05
2022-03-18T08:05
2022-03-18T08:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Кременец и город Донецк в ДНР, выпустили 4 мины калибра 120 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 07.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Кременец: выпущено 2 мины калибром 120 мм; 07.30 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 мины калибром 120 мм", - написало представительство в Telegram.О пострадавших и жертвах не сообщалось.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, днр, вооруженные силы украины
08:05 18.03.2022 (обновлено: 08:09 18.03.2022)
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство в СЦКК: украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР