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Небензя: нацисты хотят скрыть доказательства преступлений в Мариуполе

Небензя: нацисты хотят скрыть доказательства преступлений в Мариуполе - РИА Новости, 18.03.2022

Небензя: нацисты хотят скрыть доказательства преступлений в Мариуполе

Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому, боясь, что придется отвечать, они за него так "цепляются", заявил на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:02

2022-03-18T01:02

2022-03-18T03:01

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому, боясь, что придется отвечать, они за него так "цепляются", заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он напомнил, что в ходе событий 2014-2015 годов Мариуполь был одним из главных центров сопротивления в ДНР, а его жители активно выступали против националистического киевского режима.По его словам, в аэропорту Мариуполя находилась печально известная тюрьма-пыточная со всей соответствующей атрибутикой, рвами с телами замученных, карцерами и бензопилами."Это не средневековье — это неонацизм. Именно поэтому украинские радикалы так цепляются за этот город", — подчеркнул постпред."Во-первых, он скрывает множество доказательств их преступлений. Во-вторых, они понимают, что за них придется отвечать. Поэтому они готовы утянуть за собой в могилу хоть все население Мариуполя", — пояснил Небензя.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html

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мариуполь

украина

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Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, россия, василий небензя, оон