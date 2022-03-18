https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778918339.html
Посольство в Эстонии назвало обвинения против дипломатов нелепыми
Посольство в Эстонии назвало обвинения против дипломатов нелепыми - РИА Новости, 18.03.2022
Посольство в Эстонии назвало обвинения против дипломатов нелепыми
В посольстве РФ в Эстонии назвали обвинения против российских дипломатов нелепыми и пообещали адекватный ответ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:37
2022-03-18T18:37
2022-03-18T18:49
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В посольстве РФ в Эстонии назвали обвинения против российских дипломатов нелепыми и пообещали адекватный ответ.Ранее Эстония объявила, что высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды"."К сожалению, Эстония предприняла очередную недружественную акцию в отношении российской дипмиссии в Таллине и без какого-либо повода, под абсурдным предлогом, не приведя ни единого факта в подтверждение абсолютно нелепых обвинений, объявила персонами нон грата трех наших дипломатических сотрудников", - заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Таллине."Подобные действия самым негативным образом сказываются на двусторонних отношениях и, разумеется, не останутся без адекватного ответа российской стороны", - подчеркнули в дипмиссии.Ранее Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", кроме того Болгария объявила 10 дипломатов из РФ персонами нон грата, а Латвия заявила, что высылает троих сотрудников российского посольства.
https://ria.ru/20220317/posolstvo-1778753266.html
https://ria.ru/20220317/rusofobiya-1778598749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, в мире
18:37 18.03.2022 (обновлено: 18:49 18.03.2022)
Посольство в Эстонии назвало обвинения против дипломатов нелепыми
Посольство в Эстонии назвало обвинения против российских дипломатов нелепыми