https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778918339.html

Посольство в Эстонии назвало обвинения против дипломатов нелепыми

Посольство в Эстонии назвало обвинения против дипломатов нелепыми - РИА Новости, 18.03.2022

Посольство в Эстонии назвало обвинения против дипломатов нелепыми

В посольстве РФ в Эстонии назвали обвинения против российских дипломатов нелепыми и пообещали адекватный ответ. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:37

2022-03-18T18:37

2022-03-18T18:49

россия

эстония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В посольстве РФ в Эстонии назвали обвинения против российских дипломатов нелепыми и пообещали адекватный ответ.Ранее Эстония объявила, что высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды"."К сожалению, Эстония предприняла очередную недружественную акцию в отношении российской дипмиссии в Таллине и без какого-либо повода, под абсурдным предлогом, не приведя ни единого факта в подтверждение абсолютно нелепых обвинений, объявила персонами нон грата трех наших дипломатических сотрудников", - заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Таллине."Подобные действия самым негативным образом сказываются на двусторонних отношениях и, разумеется, не останутся без адекватного ответа российской стороны", - подчеркнули в дипмиссии.Ранее Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", кроме того Болгария объявила 10 дипломатов из РФ персонами нон грата, а Латвия заявила, что высылает троих сотрудников российского посольства.

https://ria.ru/20220317/posolstvo-1778753266.html

https://ria.ru/20220317/rusofobiya-1778598749.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, эстония, в мире