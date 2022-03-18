https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778877593.html

МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов

МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022

МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов

Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:02

2022-03-18T16:02

2022-03-18T16:17

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)