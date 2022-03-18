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МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
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МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов
МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов
Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:02
2022-03-18T16:17
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:02 18.03.2022 (обновлено: 16:17 18.03.2022)
 
МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов

Захарова: Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ", - написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 22:35
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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