https://ria.ru/20220318/bolgariya-1778872601.html
Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов
Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов
Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на высылку дипломатов РФ, заявило посольство России в этой стране. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:43
2022-03-18T15:43
2022-03-18T15:53
политика
россия
болгария
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на высылку дипломатов РФ, заявило посольство России в этой стране.Ранее сообщалось, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата."Очередной агрессивный шаг руководства Болгарии расцениваем не иначе как четко обозначенное намерение свести к минимуму весь спектр российско-болгарских отношений. Надеемся, принимая данное решение, болгарское внешнеполитическое ведомство с холодной головой оценивало все риски подобного пируэта. Данный враждебный демарш в скором времени получит должную оценку и адекватную новому духу двусторонних отношений реакцию", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского посольства.
https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, болгария
15:43 18.03.2022 (обновлено: 15:53 18.03.2022)
Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов
В посольстве в Софии пообещали дать скорый ответ Болгарии на высылку российских дипломатов