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Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
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Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов
Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов
Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на высылку дипломатов РФ, заявило посольство России в этой стране. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:43
2022-03-18T15:53
политика
россия
болгария
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на высылку дипломатов РФ, заявило посольство России в этой стране.Ранее сообщалось, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата."Очередной агрессивный шаг руководства Болгарии расцениваем не иначе как четко обозначенное намерение свести к минимуму весь спектр российско-болгарских отношений. Надеемся, принимая данное решение, болгарское внешнеполитическое ведомство с холодной головой оценивало все риски подобного пируэта. Данный враждебный демарш в скором времени получит должную оценку и адекватную новому духу двусторонних отношений реакцию", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского посольства.
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политика, россия, болгария
15:43 18.03.2022 (обновлено: 15:53 18.03.2022)
 
Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов

В посольстве в Софии пообещали дать скорый ответ Болгарии на высылку российских дипломатов

© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на высылку дипломатов РФ, заявило посольство России в этой стране.
Ранее сообщалось, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата.
"Очередной агрессивный шаг руководства Болгарии расцениваем не иначе как четко обозначенное намерение свести к минимуму весь спектр российско-болгарских отношений. Надеемся, принимая данное решение, болгарское внешнеполитическое ведомство с холодной головой оценивало все риски подобного пируэта. Данный враждебный демарш в скором времени получит должную оценку и адекватную новому духу двусторонних отношений реакцию", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского посольства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 22:35
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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