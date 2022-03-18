https://ria.ru/20220318/bolgariya-1778872601.html

Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов

Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022

Посольство прокомментировало решение Болгарии выслать российских дипломатов

Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на высылку дипломатов РФ, заявило посольство России в этой стране. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:43

2022-03-18T15:43

2022-03-18T15:53

политика

россия

болгария

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на высылку дипломатов РФ, заявило посольство России в этой стране.Ранее сообщалось, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата."Очередной агрессивный шаг руководства Болгарии расцениваем не иначе как четко обозначенное намерение свести к минимуму весь спектр российско-болгарских отношений. Надеемся, принимая данное решение, болгарское внешнеполитическое ведомство с холодной головой оценивало все риски подобного пируэта. Данный враждебный демарш в скором времени получит должную оценку и адекватную новому духу двусторонних отношений реакцию", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского посольства.

https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, болгария