https://ria.ru/20220318/bezopasnost-1778813182.html

Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва

Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва - РИА Новости, 18.03.2022

Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:08

2022-03-18T12:08

2022-03-18T12:29

безопасность

россия

сергей лавров

обострение ситуации в днр и лнр

украина

донбасс

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы."Цель операции - защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России для всей европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", - сказал он в интервью RТ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей лавров, украина, донбасс