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Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/bezopasnost-1778813182.html
Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва
Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва - РИА Новости, 18.03.2022
Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:08
2022-03-18T12:29
безопасность
россия
сергей лавров
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы."Цель операции - защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России для всей европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", - сказал он в интервью RТ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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безопасность, россия, сергей лавров, украина, донбасс
12:08 18.03.2022 (обновлено: 12:29 18.03.2022)
 
Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва

Лавров: Москва хочет получить гарантии безопасности, общие для России, Украины и Европы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы.
"Цель операции - защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России для всей европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", - сказал он в интервью RТ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияСергей ЛавровУкраинаДонбасс
 
 
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