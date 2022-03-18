https://ria.ru/20220318/benzin-1778910209.html

Биржевая цена бензина в России за неделю прибавила около 20 процентов

Биржевая цена бензина в России за неделю прибавила около 20 процентов - РИА Новости, 18.03.2022

Биржевая цена бензина в России за неделю прибавила около 20 процентов

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу чуть снизилась, но за неделю выросла на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:56

2022-03-18T17:56

2022-03-18T18:03

экономика

россия

аи-95

аи-92

бензин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу чуть снизилась, но за неделю выросла на 17,4% и 20,7%, свидетельствуют данные торгов.Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы снизилась на 3,01%, до 45 063 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел на 0,69% - до 50 406 рублей за тонну.Дизельное топливо, напротив, чуть подорожало. Так, стоимость летнего дизтоплива выросла на 0,66%, до 51 107 рублей за тонну, зимнего - на 1,32%, до 50 494 рублей за тонну.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. За две недели бензин марок Аи-92 и Аи-95 на бирже подешевел на 28,9% и 27%, но 11 марта цены начали коррекцию вверх. В результате за эту неделю котировки выросли на 17,4% и 20,7%.Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, снижение было связано с ростом ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Все компании использовали кредитные линии для работы на бирже. Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным" ценам.

https://ria.ru/20220317/benzin-1778670345.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, аи-95, аи-92, бензин