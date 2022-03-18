https://ria.ru/20220318/belorussiya-1778807152.html

В Белоруссии уточнили условия для пересечения границы с Россией

В Белоруссии уточнили условия для пересечения границы с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

В Белоруссии уточнили условия для пересечения границы с Россией

Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что теперь для пересечения границы с Россией автомобильным и железнодорожным транспортом предъявление... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:42

2022-03-18T11:42

2022-03-18T12:06

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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что теперь для пересечения границы с Россией автомобильным и железнодорожным транспортом предъявление отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус не потребуется, вопрос об отмене обязательного тестирования при путешествии авиатранспортом решается.Все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией, связанные с COVID-19, сняты в полночь, 18 марта. О планах отмены ограничений сообщил накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Министр добавил, что вопрос об отмене требования о тестировании при использовании авиатранспорта решается. "Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт. Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран", - уточнил он.Ограничения на свободное пересечение границы между Белоруссией и РФ были введены 16 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Сначала страны восстановили авиасообщение, а затем железнодорожное, но для путешествия было необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. До 18 марта действовало ограничение на проезд через границу автомобильным транспортом.

https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест, новости - туризм