https://ria.ru/20220318/belorussiya-1778807152.html
В Белоруссии уточнили условия для пересечения границы с Россией
В Белоруссии уточнили условия для пересечения границы с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
В Белоруссии уточнили условия для пересечения границы с Россией
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что теперь для пересечения границы с Россией автомобильным и железнодорожным транспортом предъявление... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:42
2022-03-18T11:42
2022-03-18T12:06
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что теперь для пересечения границы с Россией автомобильным и железнодорожным транспортом предъявление отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус не потребуется, вопрос об отмене обязательного тестирования при путешествии авиатранспортом решается.Все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией, связанные с COVID-19, сняты в полночь, 18 марта. О планах отмены ограничений сообщил накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Министр добавил, что вопрос об отмене требования о тестировании при использовании авиатранспорта решается. "Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт. Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран", - уточнил он.Ограничения на свободное пересечение границы между Белоруссией и РФ были введены 16 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Сначала страны восстановили авиасообщение, а затем железнодорожное, но для путешествия было необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. До 18 марта действовало ограничение на проезд через границу автомобильным транспортом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест, новости - туризм
11:42 18.03.2022 (обновлено: 12:06 18.03.2022)
В Белоруссии уточнили условия для пересечения границы с Россией
Минздрав Белоруссии: для пересечения границы с Россией на машине и ж/д ПЦР-тесты не нужны
МИНСК, 18 мар – РИА Новости.
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил
, что теперь для пересечения границы с Россией автомобильным и железнодорожным транспортом предъявление отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус не потребуется, вопрос об отмене обязательного тестирования при путешествии авиатранспортом решается.
Все ограничения на перемещение граждан между Россией
и Белоруссией
, связанные с COVID-19, сняты в полночь, 18 марта. О планах отмены ограничений сообщил накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Граница с Россией открыта по эпидемиологическим показаниям. Если мы пересекаем ее автомобильным и ж/д транспортом, ПЦР-тесты теперь - не требуются", - приводит слова Пиневича официальный Тelegram-канал министерства в пятницу.
Министр добавил, что вопрос об отмене требования о тестировании при использовании авиатранспорта решается. "Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт. Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран", - уточнил он.
Ограничения на свободное пересечение границы между Белоруссией и РФ были введены 16 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Сначала страны восстановили авиасообщение, а затем железнодорожное, но для путешествия было необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. До 18 марта действовало ограничение на проезд через границу автомобильным транспортом.