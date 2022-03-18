https://ria.ru/20220318/azovtsy-1778941302.html

Жительницы Мариуполя рассказали о бесчинствах боевиков "Азова"

Жительницы Мариуполя рассказали о бесчинствах боевиков "Азова" - РИА Новости, 18.03.2022

Жительницы Мариуполя рассказали о бесчинствах боевиков "Азова"

Жители Мариуполя рассказали, как вели себя боевики батальона "Азов". РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:43

2022-03-18T20:43

2022-03-18T22:06

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ситуация в днр и лнр

батальон "азов"

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Жители Мариуполя рассказали, как вели себя боевики батальона "Азов"."Это люди-маньяки. Я по-другому не могу сказать, у меня нет слов", — сказала Ирина Антонюк. По ее словам, то, чем занимались "азовцы", — это "полный геноцид".С 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине, "Азов" начал обстрелы жилых кварталов Мариуполя, а также вел огонь по отходившим из города подразделениям украинских войск, вспоминает она. В итоге в Мариуполе остались только "азовцы", добавила Антонюк.Она рассказала, что нацисты сожгли крупные магазины в Мариуполе — подъезжали на бронетехнике и кидали бутылки с зажигательной смесью. "И после этого горели магазины. Это они палили", — отметила Антонюк.Выкидывали из машин, выселяли из домовМирным гражданам передвигаться по Мариуполю на автомобилях было невозможно — пассажиров нацбатовцы "выкидывали на обочину" и забирали машины. Также они выселяли людей из жилых домов и занимали там позиции, рассказала Антонюк.По ее словам, "азовцев" в Мариуполе на протяжении последнего времени было очень много. "Они женились, рожали детей, ходили с колясочками камуфляжными. Все у них было замечательно. Они размножались. Вот этот геноцид размножился <...>И вот мне интересно, своих детей, которых они понарожали, ("азовцы") успели выпустить из Мариуполя прежде чем зажать (в городе) других людей?" — добавила она.Самой Антонюк вместе с некоторыми другими жителями Мариуполя удалось покинуть город на машине. "Люди сказали, что ДНР пробил маленький участок, там, где нет "азовцев". И на свой страх и риск мы поехали и выехали… Мы очень сильно боялись", — сказала она. По городу, утверждает Антонюк, ходили разговоры, что люди пытаются выехать из Мариуполя, а нацисты их расстреливают, поэтому нельзя было вешать на автомобили ткань белого цвета, чтобы "азовцы" не приняли уезжающих за сдающихся.На освобожденной территории их везде "хорошо встречали", сказала женщина. "Везде спрашивали, голодные ли мы, вода нужна ли… Везде все было хорошо", — отметила Антонюк.Горели аптеки, люди прятались в подвалахДругая жительница Мариуполя Людмила Верещака рассказала, что после 24 февраля украинские войска из Мариуполя "очень быстро ушли", некоторые военные оставались лишь в местном госпитале. "Все остальное было во власти "Азова". Они остались хозяевами в городе", — добавила Верещака. По ее словам, "азовцы" поджигали также аптеки.Нацисты занимали в основном школы и детские сады, сказала Верещака. А мирные граждане прятались в обычных подвалах своих домов. "Мусор, крысы. Что нам пришлось пережить — не дай бог никому", — призналась Верещака.Она рассказала, как вместе со своей дочерью радовались, когда им удалось уехать из Мариуполя на освобожденную территорию. "Выехали, мне дочка говорит: "Мама, я сейчас первого военного увижу — буду его целовать"... Так и получилось <... > Все такие приветливые на дорогах. Блокпостов очень много. И все спрашивали: "У вас есть вода, у вас есть что-то кушать?"... Видно, что человек не просто по уставу говорит заученные слова, а сочувствует", — сказала Верещака.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778673225.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220317/pobeg-1778754360.html

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"Это маньяки, люди-маньяки" – жительница Мариуполя о батальоне "Азов" Украинские нацисты из батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) - это маньяки, творившие в Мариуполе полный геноцид, рассказала жительница города Ирина Антонюк. Начиная с 24 февраля, когда началась военная операция РФ на Украине, "Азов" начал обстрелы жилых кварталов Мариуполя, а также вел огонь по отходившим из города подразделениям украинских войск, вспоминает она. 2022-03-18T20:43 true PT0M33S

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Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, батальон "азов"