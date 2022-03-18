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В Румынии заблокировали счета представительства "Аэрофлота" в Бухаресте - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/aeroflot-1778785105.html
В Румынии заблокировали счета представительства "Аэрофлота" в Бухаресте
В Румынии заблокировали счета представительства "Аэрофлота" в Бухаресте - РИА Новости, 18.03.2022
В Румынии заблокировали счета представительства "Аэрофлота" в Бухаресте
Национальное агентство управления налогами Румынии заблокировало счета представительства компании "Аэрофлот" в Бухаресте, об этом говорится в документе,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:52
2022-03-18T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
молдавия
аэрофлот
raiffeisen
россия
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КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Национальное агентство управления налогами Румынии заблокировало счета представительства компании "Аэрофлот" в Бухаресте, об этом говорится в документе, опубликованном в вестнике госадминистрации Monitorul Oficial."Принимая во внимание положения Регламента (ЕС) № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины... предписано заблокировать денежные средства, находящиеся в собственности организации "Аэрофлот - Представительство", действующие банковские счета, открытые в Raiffeisen Bank", - говорится в документе.В агентстве отметили, что на принятое решение повлиял и тот факт, что ЕС внес в санкционный список членов правления ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, Михаила Полубояринова и Сергея Чемезова.Россия 21 февраля признала Донецкую и Луганскую народные республики, еще в 2014 году объявившие о независимости от Киева, а 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220317/samolety-1778703126.html
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экономика, молдавия, аэрофлот, raiffeisen, россия
09:52 18.03.2022
 
В Румынии заблокировали счета представительства "Аэрофлота" в Бухаресте

Агентство управления налогами Румынии заблокировало счета представительства "Аэрофлота"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Национальное агентство управления налогами Румынии заблокировало счета представительства компании "Аэрофлот" в Бухаресте, об этом говорится в документе, опубликованном в вестнике госадминистрации Monitorul Oficial.
"Принимая во внимание положения Регламента (ЕС) № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины... предписано заблокировать денежные средства, находящиеся в собственности организации "Аэрофлот - Представительство", действующие банковские счета, открытые в Raiffeisen Bank", - говорится в документе.
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В агентстве отметили, что на принятое решение повлиял и тот факт, что ЕС внес в санкционный список членов правления ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, Михаила Полубояринова и Сергея Чемезова.
Россия 21 февраля признала Донецкую и Луганскую народные республики, еще в 2014 году объявившие о независимости от Киева, а 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаМолдавияАэрофлотRaiffeisenРоссия
 
 
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