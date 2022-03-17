https://ria.ru/20220317/zoloto-1778674481.html
Сбербанк сообщил о повышенном спросе клиентов на золотые слитки
Сбербанк сообщил о повышенном спросе клиентов на золотые слитки - РИА Новости, 17.03.2022
Сбербанк сообщил о повышенном спросе клиентов на золотые слитки
Сбербанк фиксирует рост спроса на покупку слитков золота после отмены НДС в 30 раз, у банка достаточно запасов для удовлетворения спроса, однако наиболее... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:14
2022-03-17T15:14
2022-03-17T15:25
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сбербанк фиксирует рост спроса на покупку слитков золота после отмены НДС в 30 раз, у банка достаточно запасов для удовлетворения спроса, однако наиболее "ходовые" слитки небольших размеров могут заканчиваться до следующего завоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Президент России Владимир Путин в марте подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Действие данной нормы распространяется на правоотношения с 1 марта 2022 года."Во всех офисах, в которых осуществляется продажа/покупка слитков, сейчас видим повышенный спрос клиентов на покупку слитков из драгоценных металлов. После отмены НДС спрос на физическое золото в виде слитков вырос в 30 раз", - сообщили в банке."В банке достаточно золота для удовлетворения спроса клиентов, кроме того, налажены регулярные поставки от заводов производителей. При этом важно понимать, что слитки имеют определенные размеры/номенклатуру и в моменте отдельные, наиболее востребованные размеры слитков в некоторых отделениях могут заканчиваться до момента следующего подкрепления со стороны завода производителя", - предупредил Сбербанк.Банк пояснил, что если до отмены НДС банки получали от производителей слитки преимущественно крупных размеров для упрощения взаиморасчетов, то с отменой НДС продукт становится более массовым и требуется время на переработку крупных слитков в более мелкие и "ходовые" размеры.При этом, напоминает банк, у россиян есть более простой способ инвестирования в драгоценные металлы – открытие обезличенного металлического счета в мобильном приложении банка. Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота, подчеркнули в банке.
https://ria.ru/20220311/zoloto-1777653916.html
https://ria.ru/20220310/slitki-1777391095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии, россия
15:14 17.03.2022 (обновлено: 15:25 17.03.2022)
Сбербанк сообщил о повышенном спросе клиентов на золотые слитки
Спрос на золотые слитки среди клиентов Сбербанка вырос в 30 раз после отмены НДС
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сбербанк фиксирует рост спроса на покупку слитков золота после отмены НДС в 30 раз, у банка достаточно запасов для удовлетворения спроса, однако наиболее "ходовые" слитки небольших размеров могут заканчиваться до следующего завоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Президент России Владимир Путин
в марте подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Действие данной нормы распространяется на правоотношения с 1 марта 2022 года.
"Во всех офисах, в которых осуществляется продажа/покупка слитков, сейчас видим повышенный спрос клиентов на покупку слитков из драгоценных металлов. После отмены НДС спрос на физическое золото в виде слитков вырос в 30 раз", - сообщили в банке.
"В банке достаточно золота для удовлетворения спроса клиентов, кроме того, налажены регулярные поставки от заводов производителей. При этом важно понимать, что слитки имеют определенные размеры/номенклатуру и в моменте отдельные, наиболее востребованные размеры слитков в некоторых отделениях могут заканчиваться до момента следующего подкрепления со стороны завода производителя", - предупредил Сбербанк
.
Банк пояснил, что если до отмены НДС банки получали от производителей слитки преимущественно крупных размеров для упрощения взаиморасчетов, то с отменой НДС продукт становится более массовым и требуется время на переработку крупных слитков в более мелкие и "ходовые" размеры.
При этом, напоминает банк, у россиян есть более простой способ инвестирования в драгоценные металлы – открытие обезличенного металлического счета в мобильном приложении банка. Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота, подчеркнули в банке.