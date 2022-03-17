https://ria.ru/20220317/zhilstroitelstvo-1778638823.html

В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства

В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства - РИА Новости, 17.03.2022

В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства

Порядка 5 тысяч гектар пригодной для жилищного строительства планируется выявить в Подмосковье до конца 2022 года, сообщила на заседании Мособлдумы руководитель РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:53

2022-03-17T12:53

2022-03-17T12:53

новости подмосковья

жилье

балашиха

бронницы

щелково

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Порядка 5 тысяч гектар пригодной для жилищного строительства планируется выявить в Подмосковье до конца 2022 года, сообщила на заседании Мособлдумы руководитель управления Росреестра по Московской области Светлана ЗайцеваСогласно презентации ведомства, в 2021 году было выявлено 3958,62 гектара при целевом показателе 3,5 тысячи гектар. Наиболее активными муниципалитетами, оказавшими содействие по выявлению участков, стали городские округа Балашиха, Бронницы, Раменское и Щелково."В этом году мы планируем вовлечь в оборот 5 тысяч гектар пригодных для жилищного строительства", - сказала Зайцева.

https://realty.ria.ru/20211221/stroitelstvo-1764650760.html

балашиха

бронницы

щелково

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Алёна Пава

жилье, балашиха, бронницы, щелково, московская область (подмосковье)