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В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства - РИА Новости, 17.03.2022
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https://ria.ru/20220317/zhilstroitelstvo-1778638823.html
В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства
В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства - РИА Новости, 17.03.2022
В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства
Порядка 5 тысяч гектар пригодной для жилищного строительства планируется выявить в Подмосковье до конца 2022 года, сообщила на заседании Мособлдумы руководитель РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:53
2022-03-17T12:53
новости подмосковья
жилье
балашиха
бронницы
щелково
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Порядка 5 тысяч гектар пригодной для жилищного строительства планируется выявить в Подмосковье до конца 2022 года, сообщила на заседании Мособлдумы руководитель управления Росреестра по Московской области Светлана ЗайцеваСогласно презентации ведомства, в 2021 году было выявлено 3958,62 гектара при целевом показателе 3,5 тысячи гектар. Наиболее активными муниципалитетами, оказавшими содействие по выявлению участков, стали городские округа Балашиха, Бронницы, Раменское и Щелково."В этом году мы планируем вовлечь в оборот 5 тысяч гектар пригодных для жилищного строительства", - сказала Зайцева.
https://realty.ria.ru/20211221/stroitelstvo-1764650760.html
балашиха
бронницы
щелково
московская область (подмосковье)
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жилье, балашиха, бронницы, щелково, московская область (подмосковье)
12:53 17.03.2022
 

В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Порядка 5 тысяч гектар пригодной для жилищного строительства планируется выявить в Подмосковье до конца 2022 года, сообщила на заседании Мособлдумы руководитель управления Росреестра по Московской области Светлана Зайцева
Согласно презентации ведомства, в 2021 году было выявлено 3958,62 гектара при целевом показателе 3,5 тысячи гектар. Наиболее активными муниципалитетами, оказавшими содействие по выявлению участков, стали городские округа Балашиха, Бронницы, Раменское и Щелково.
"В этом году мы планируем вовлечь в оборот 5 тысяч гектар пригодных для жилищного строительства", - сказала Зайцева.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 09:40
Подмосковье впервые вышло на второе место по объему строящегося жилья
 
Новости ПодмосковьяЖильеБалашихаБронницыЩелковоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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