https://ria.ru/20220317/zhilstroitelstvo-1778638823.html
В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства
В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства - РИА Новости, 17.03.2022
В Подмосковье найдут 5 тысяч гектаров земли пригодной для жилстроительства
Порядка 5 тысяч гектар пригодной для жилищного строительства планируется выявить в Подмосковье до конца 2022 года, сообщила на заседании Мособлдумы руководитель РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:53
2022-03-17T12:53
2022-03-17T12:53
новости подмосковья
жилье
балашиха
бронницы
щелково
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759753807_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_648c8a7e439a5f1e4bf76ba8d02f91d6.jpg
КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Порядка 5 тысяч гектар пригодной для жилищного строительства планируется выявить в Подмосковье до конца 2022 года, сообщила на заседании Мособлдумы руководитель управления Росреестра по Московской области Светлана ЗайцеваСогласно презентации ведомства, в 2021 году было выявлено 3958,62 гектара при целевом показателе 3,5 тысячи гектар. Наиболее активными муниципалитетами, оказавшими содействие по выявлению участков, стали городские округа Балашиха, Бронницы, Раменское и Щелково."В этом году мы планируем вовлечь в оборот 5 тысяч гектар пригодных для жилищного строительства", - сказала Зайцева.
https://realty.ria.ru/20211221/stroitelstvo-1764650760.html
балашиха
бронницы
щелково
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759753807_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7caed96ac69ae6615dda08c72b6068b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, балашиха, бронницы, щелково, московская область (подмосковье)