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В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников - РИА Новости, 17.03.2022
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В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников
В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников - РИА Новости, 17.03.2022
В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников
Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:59
2022-03-17T12:43
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."По поводу предметов женской гигиены, подгузников... у нас запасов, во-первых, в сетях сделано очень-очень много - то есть от двух до трёх месяцев. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже от двух до трёх месяцев", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Также Евтухов подчеркнул, что нет никакого риска дефицита этих товаров в России.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов
11:59 17.03.2022 (обновлено: 12:43 17.03.2022)
 
В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников

Замглавы Минпромторга Евтухов: запасов прокладок и подгузников хватит на два-три месяца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"По поводу предметов женской гигиены, подгузников... у нас запасов, во-первых, в сетях сделано очень-очень много - то есть от двух до трёх месяцев. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже от двух до трёх месяцев", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Также Евтухов подчеркнул, что нет никакого риска дефицита этих товаров в России.
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:40
Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор Евтухов
 
 
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