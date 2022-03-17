https://ria.ru/20220317/zapasy-1778625956.html

В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников

В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников - РИА Новости, 17.03.2022

В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников

Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:59

2022-03-17T11:59

2022-03-17T12:43

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40758/95/407589522_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_2d5119a31a252428e80b2874e09bfb14.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."По поводу предметов женской гигиены, подгузников... у нас запасов, во-первых, в сетях сделано очень-очень много - то есть от двух до трёх месяцев. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже от двух до трёх месяцев", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Также Евтухов подчеркнул, что нет никакого риска дефицита этих товаров в России.

https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов