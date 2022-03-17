https://ria.ru/20220317/zapasy-1778625956.html
В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников
В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников - РИА Новости, 17.03.2022
В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников
Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:59
2022-03-17T11:59
2022-03-17T12:43
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."По поводу предметов женской гигиены, подгузников... у нас запасов, во-первых, в сетях сделано очень-очень много - то есть от двух до трёх месяцев. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже от двух до трёх месяцев", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Также Евтухов подчеркнул, что нет никакого риска дефицита этих товаров в России.
https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов
11:59 17.03.2022 (обновлено: 12:43 17.03.2022)
В Минпромторге рассказали о запасах предметов гигиены и подгузников
Замглавы Минпромторга Евтухов: запасов прокладок и подгузников хватит на два-три месяца