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В России расширят полномочия службы занятости - РИА Новости, 17.03.2022
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В России расширят полномочия службы занятости
В России расширят полномочия службы занятости - РИА Новости, 17.03.2022
В России расширят полномочия службы занятости
Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:53
2022-03-17T14:17
михаил мишустин
правительство рф
экономика
россия
безработица
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление правительства подписано. Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогуn делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие", - сказал премьер на заседании правительства.В связи с тем, что многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса в РФ, главная задача - не допустить, чтобы люди остались без работы, подчеркнул премьер."Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск. В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе, содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это - до официального увольнения", - отметил Мишустин.
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михаил мишустин, правительство рф, экономика, россия, безработица
13:53 17.03.2022 (обновлено: 14:17 17.03.2022)
 
В России расширят полномочия службы занятости

Премьер Мишустин заявил, что полномочия службы занятости будут расширены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Специалист около стенда с вакансиями
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление правительства подписано. Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогуn делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие", - сказал премьер на заседании правительства.
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В связи с тем, что многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса в РФ, главная задача - не допустить, чтобы люди остались без работы, подчеркнул премьер.
"Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск. В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе, содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это - до официального увольнения", - отметил Мишустин.
 
Михаил МишустинПравительство РФЭкономикаРоссияБезработица
 
 
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