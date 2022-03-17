https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html
В России расширят полномочия службы занятости
В России расширят полномочия службы занятости - РИА Новости, 17.03.2022
В России расширят полномочия службы занятости
Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:53
2022-03-17T13:53
2022-03-17T14:17
михаил мишустин
правительство рф
экономика
россия
безработица
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление правительства подписано. Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогуn делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие", - сказал премьер на заседании правительства.В связи с тем, что многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса в РФ, главная задача - не допустить, чтобы люди остались без работы, подчеркнул премьер."Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск. В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе, содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это - до официального увольнения", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф, экономика, россия, безработица
13:53 17.03.2022 (обновлено: 14:17 17.03.2022)
В России расширят полномочия службы занятости
Премьер Мишустин заявил, что полномочия службы занятости будут расширены