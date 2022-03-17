https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html

В России расширят полномочия службы занятости

В России расширят полномочия службы занятости - РИА Новости, 17.03.2022

В России расширят полномочия службы занятости

Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:53

2022-03-17T13:53

2022-03-17T14:17

михаил мишустин

правительство рф

экономика

россия

безработица

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление правительства подписано. Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогуn делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие", - сказал премьер на заседании правительства.В связи с тем, что многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса в РФ, главная задача - не допустить, чтобы люди остались без работы, подчеркнул премьер."Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск. В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе, содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это - до официального увольнения", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, правительство рф, экономика, россия, безработица