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Украинские радикалы держат в заложниках почти семь тысяч иностранцев
Украинские радикалы держат в заложниках почти семь тысяч иностранцев - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские радикалы держат в заложниках почти семь тысяч иностранцев
Боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти 7 тысяч иностранцев, заявил в четверг на брифинге начальник... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:49
2022-03-17T21:49
2022-03-17T21:49
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти 7 тысяч иностранцев, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 894 гражданина из 21 иностранного государства, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика
Украинские радикалы держат в заложниках почти семь тысяч иностранцев
Минобороны России: украинские радикалы держат в заложниках почти семь тысяч иностранцев