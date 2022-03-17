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Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова
Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова - РИА Новости, 17.03.2022
Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова
Россия готова к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:05
2022-03-17T15:05
россия
в мире
татьяна голикова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия готова к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В завершении выступления хотела бы ещё раз выразить нашу готовность к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес как в рамках многостороннего сотрудничества, так и в рамках двустороннего сотрудничества", - следует из ее приветствия к участникам VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.Она также выразила уверенность в том, что совместными усилиями можно найти новые возможности для взаимодействия в условиях изменившегося рынка труда в интересах наших граждан.Голикова также напомнила о вызове пандемии, с которым мировое сообщество столкнулось в 2020 году, отметив, что его нельзя "считать преодоленным даже спустя два года"."Сегодня в связи с глобальным изменением политических, дипломатических и социально-экономических отношений мы уделяем еще большее внимание обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнула Голикова.По ее словам, в условиях изменяющейся международной политики и продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией происходит переориентация наших рынков, налаживание взаимовыгодных торговых связей и углубление сотрудничества с дружественными странами.Голикова также выразила надежду на то, что работа в этом направлении будет плодотворной, поможет сохранить занятость граждан, создать новые рабочие места как в России, так и за рубежом.
https://ria.ru/20220317/biznes-1778662633.html
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россия, в мире, татьяна голикова
15:05 17.03.2022
 
Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова

Голикова: Россия готова к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия готова к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В завершении выступления хотела бы ещё раз выразить нашу готовность к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес как в рамках многостороннего сотрудничества, так и в рамках двустороннего сотрудничества", - следует из ее приветствия к участникам VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.
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Она также выразила уверенность в том, что совместными усилиями можно найти новые возможности для взаимодействия в условиях изменившегося рынка труда в интересах наших граждан.
Голикова также напомнила о вызове пандемии, с которым мировое сообщество столкнулось в 2020 году, отметив, что его нельзя "считать преодоленным даже спустя два года".
"Сегодня в связи с глобальным изменением политических, дипломатических и социально-экономических отношений мы уделяем еще большее внимание обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнула Голикова.
По ее словам, в условиях изменяющейся международной политики и продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией происходит переориентация наших рынков, налаживание взаимовыгодных торговых связей и углубление сотрудничества с дружественными странами.
Голикова также выразила надежду на то, что работа в этом направлении будет плодотворной, поможет сохранить занятость граждан, создать новые рабочие места как в России, так и за рубежом.
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