https://ria.ru/20220317/vzaimodeystvie-1778671805.html

Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова

Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова - РИА Новости, 17.03.2022

Россия готова к взаимодействию с иностранными коллегами, заявила Голикова

Россия готова к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:05

2022-03-17T15:05

2022-03-17T15:05

россия

в мире

татьяна голикова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия готова к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В завершении выступления хотела бы ещё раз выразить нашу готовность к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес как в рамках многостороннего сотрудничества, так и в рамках двустороннего сотрудничества", - следует из ее приветствия к участникам VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.Она также выразила уверенность в том, что совместными усилиями можно найти новые возможности для взаимодействия в условиях изменившегося рынка труда в интересах наших граждан.Голикова также напомнила о вызове пандемии, с которым мировое сообщество столкнулось в 2020 году, отметив, что его нельзя "считать преодоленным даже спустя два года"."Сегодня в связи с глобальным изменением политических, дипломатических и социально-экономических отношений мы уделяем еще большее внимание обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнула Голикова.По ее словам, в условиях изменяющейся международной политики и продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией происходит переориентация наших рынков, налаживание взаимовыгодных торговых связей и углубление сотрудничества с дружественными странами.Голикова также выразила надежду на то, что работа в этом направлении будет плодотворной, поможет сохранить занятость граждан, создать новые рабочие места как в России, так и за рубежом.

https://ria.ru/20220317/biznes-1778662633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, татьяна голикова