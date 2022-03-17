https://ria.ru/20220317/voznagrazhdenie-1778581201.html

В Крыму объявили вознаграждение за поимку организаторов водной блокады

В Крыму объявили вознаграждение за поимку организаторов водной блокады - РИА Новости, 17.03.2022

В Крыму объявили вознаграждение за поимку организаторов водной блокады

В Крыму готовы выплатить вознаграждение за поимку организаторов блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:09

2022-03-17T06:09

2022-03-17T10:30

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

в мире

республика крым

эйваз умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В Крыму готовы выплатить вознаграждение за поимку организаторов блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."Активисты крымских татар открыли сбор средств на поимку организаторов транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокады полуострова. Тех военнослужащих, которые смогут задержать и доставить в Крым на трибунал крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова, ждет солидное вознаграждение", — сказал собеседник агентства.При этом, по словам Умерова, активисты решили игнорировать персону еще одного организатора блокады, лидера экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова.Глава автономии пояснил, что Чубаров запомнился как "пустослов" и "провокатор", и выразил уверенность, что российская тюрьма "заставит его встать на путь исправления". "За посягательство на честь и достоинство крымских татар, за нанесение вреда блокадами Крыма и диверсионную деятельность Джемилева и Ислямова будут судить в первую очередь на народном трибунале. Допускаю принятие самих жестких наказаний согласно традициям крымско-татарского народа в отношении этих преступников: вечное изгнание и общественная порка с последующей передачей их в руки российского правосудия", — заключил Умеров.Джемилев, Ислямов и Чубаров покинули Крым после воссоединения полуострова с Россией. Они неоднократно заявляли о своей причастности к организации блокады полуострова.В частности, в 2014 году Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым. До этого до 85 процентов потребности полуострова обеспечивалось через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Российские военные в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины разблокировали канал и восстановили возможность подачи днепровской воды на полуостров. Сейчас идут работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html

https://ria.ru/20220316/krym-1778388948.html

https://ria.ru/20220316/krym-1778457015.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, в мире, республика крым, эйваз умеров