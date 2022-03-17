https://ria.ru/20220317/vertolety-1778709775.html

МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ

МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022

МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев опубликовал видео с ударами вертолетов по военным объектам в районе деревни Попасной. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:40

2022-03-17T17:40

2022-03-17T18:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

попасная

донбасс

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев опубликовал видео с ударами вертолетов по военным объектам в районе деревни Попасной."Боевые вертолеты ВКС РФ - Ми-28Н и Ка-52 - работают по объектам ВСУ в районе Попасной", - подписал Киселев опубликованное им в Telegram-канале видео.На ролике вертолеты летят друг за другом с интервалом в полминуты и по очереди выпускают ракеты в одном направлении."У вертолетчиков это называется "карусель"… Демилитаризация Украины в действии", - прокомментировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

луганская народная республика

попасная

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ Российские военные уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц украинской армии. Кадры Минобороны РФ 2022-03-17T17:40 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", попасная, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии