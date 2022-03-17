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МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/vertolety-1778709775.html
МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ
МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ
Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев опубликовал видео с ударами вертолетов по военным объектам в районе деревни Попасной. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:40
2022-03-17T18:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
попасная
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев опубликовал видео с ударами вертолетов по военным объектам в районе деревни Попасной."Боевые вертолеты ВКС РФ - Ми-28Н и Ка-52 - работают по объектам ВСУ в районе Попасной", - подписал Киселев опубликованное им в Telegram-канале видео.На ролике вертолеты летят друг за другом с интервалом в полминуты и по очереди выпускают ракеты в одном направлении."У вертолетчиков это называется "карусель"… Демилитаризация Украины в действии", - прокомментировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
луганская народная республика
попасная
донбасс
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Кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
Российские военные уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц украинской армии. Кадры Минобороны РФ
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в мире, луганская народная республика, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", попасная, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:40 17.03.2022 (обновлено: 18:41 17.03.2022)
 
МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС военных объектов ВСУ

МВД ЛНР выложило видео уничтожения вертолетами ВКС украинских военных объектов у Попасной

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев опубликовал видео с ударами вертолетов по военным объектам в районе деревни Попасной.
"Боевые вертолеты ВКС РФ - Ми-28Н и Ка-52 - работают по объектам ВСУ в районе Попасной", - подписал Киселев опубликованное им в Telegram-канале видео.
На ролике вертолеты летят друг за другом с интервалом в полминуты и по очереди выпускают ракеты в одном направлении.
"У вертолетчиков это называется "карусель"… Демилитаризация Украины в действии", - прокомментировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"ПопаснаяДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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