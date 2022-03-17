https://ria.ru/20220317/ukraina-1778720800.html
МИД Украины заявил, что Анкара может стать гарантом безопасности для Киева
МИД Украины заявил, что Анкара может стать гарантом безопасности для Киева - РИА Новости, 17.03.2022
МИД Украины заявил, что Анкара может стать гарантом безопасности для Киева
МИД Украины по итогам встречи глав украинского и турецкого внешнеполитических ведомств заявил, что Турция может стать гарантом безопасности для страны. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:40
2022-03-17T18:40
2022-03-17T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мид украины
украина
турция
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. МИД Украины по итогам встречи глав украинского и турецкого внешнеполитических ведомств заявил, что Турция может стать гарантом безопасности для страны."Дмитрий Кулеба провел переговоры с Мевлютом Чавушоглу: Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем", - говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778576195.html
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РИА Новости
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в мире, россия, мид украины, украина, турция
18:40 17.03.2022 (обновлено: 18:47 17.03.2022)
МИД Украины заявил, что Анкара может стать гарантом безопасности для Киева
МИД Украины заявил, что в будущем Анкара может стать гарантом безопасности для Киева