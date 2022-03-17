https://ria.ru/20220317/ukraina-1778673409.html

Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко

Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.03.2022

Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в ходе конфликта с Украиной. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:10

2022-03-17T15:10

2022-03-17T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

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МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в ходе конфликта с Украиной.По словам Лукашенко, "чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/razvyazyvanie-1778589632.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии