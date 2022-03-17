Рейтинг@Mail.ru
Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778673409.html
Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко
Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.03.2022
Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в ходе конфликта с Украиной. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:10
2022-03-17T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778421679_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_3cad76c4970da9c0d9f43ab58a1b4f6b.jpg
МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в ходе конфликта с Украиной.По словам Лукашенко, "чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/razvyazyvanie-1778589632.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778421679_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_83ab97f2437eca22cf529a42b795674b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
15:10 17.03.2022 (обновлено: 15:26 17.03.2022)
 
Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС РФ
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в ходе конфликта с Украиной.

"Россия в этой войне не проиграет", - сказал он в интервью японскому телеканалу TBS. Видео интервью разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, "чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
09:05
В США набросились на Зеленского из-за слов о третьей мировой войне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала