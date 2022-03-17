15:10 17.03.2022 (обновлено: 15:26 17.03.2022)
Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной
Военнослужащие ВС РФ
МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в ходе конфликта с Украиной.
"Россия в этой войне не проиграет", - сказал он в интервью японскому телеканалу TBS. Видео интервью разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
По словам Лукашенко, "чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.