https://ria.ru/20220317/ukraina-1778661656.html

Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов

Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов

Семнадцать детей, которых украинские войска удерживали в заложниках в Славянске в Донецкой народной республике, вывезли во Львов и удерживают их там, сообщил в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:16

2022-03-17T14:16

2022-03-17T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Семнадцать детей, которых украинские войска удерживали в заложниках в Славянске в Донецкой народной республике, вывезли во Львов и удерживают их там, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что украинские войска удерживают в заложниках в Славянске в Донецкой области 17 детей, их планируют насильственно вывезти в неизвестном направлении."По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 17 детей, которых преступный киевский режим держит в заложниках, находятся во Львове! Их разместили в одном из общежитий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Сообщается, что в штаб "обратились жители освобожденных населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка". По их словам, 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей. "Затем ребят доставили в Славянск, откуда 15 марта их насильственно эвакуировали во Львов", - отметили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/zalozhniki-1777905190.html

https://ria.ru/20220313/sbu-1777888132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, львов, ситуация в днр и лнр, россия