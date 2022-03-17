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Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778661656.html
Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов
Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов
Семнадцать детей, которых украинские войска удерживали в заложниках в Славянске в Донецкой народной республике, вывезли во Львов и удерживают их там, сообщил в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:16
2022-03-17T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
львов
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Семнадцать детей, которых украинские войска удерживали в заложниках в Славянске в Донецкой народной республике, вывезли во Львов и удерживают их там, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что украинские войска удерживают в заложниках в Славянске в Донецкой области 17 детей, их планируют насильственно вывезти в неизвестном направлении."По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 17 детей, которых преступный киевский режим держит в заложниках, находятся во Львове! Их разместили в одном из общежитий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Сообщается, что в штаб "обратились жители освобожденных населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка". По их словам, 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей. "Затем ребят доставили в Славянск, откуда 15 марта их насильственно эвакуировали во Львов", - отметили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, донецкая народная республика, львов, ситуация в днр и лнр, россия
14:16 17.03.2022 (обновлено: 14:41 17.03.2022)
 
Украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов

Штаб территориальной обороны ДНР: украинские войска перевезли 17 детей-заложников во Львов

© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Fotolia / Seqoya
Вид на Львов, Украина
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Семнадцать детей, которых украинские войска удерживали в заложниках в Славянске в Донецкой народной республике, вывезли во Львов и удерживают их там, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что украинские войска удерживают в заложниках в Славянске в Донецкой области 17 детей, их планируют насильственно вывезти в неизвестном направлении.
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"По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 17 детей, которых преступный киевский режим держит в заложниках, находятся во Львове! Их разместили в одном из общежитий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сообщается, что в штаб "обратились жители освобожденных населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка". По их словам, 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей. "Затем ребят доставили в Славянск, откуда 15 марта их насильственно эвакуировали во Львов", - отметили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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