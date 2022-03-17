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Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778638207.html
Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО
Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО - РИА Новости, 17.03.2022
Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО
Просьба Владимира Зеленского поставить Киеву системы ПВО, в частности С-300, на фоне продолжающихся переговоров о мире между Россией и Украиной идут в русле его РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:51
2022-03-17T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского поставить Киеву системы ПВО, в частности С-300, на фоне продолжающихся переговоров о мире между Россией и Украиной идут в русле его бездумной политики, такие запросы опасны, а потенциальные поставки точно не принесут мира, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300 в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной."Это идет в русле абсолютно бездумной и бездушной политики Зеленского в отношении собственного народа и, в принципе, Украины", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают то, что обращение Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся мирных переговоров."Подобные заявления уже являются чрезвычайно опасными, а подобные поставки станут дестабилизирующим фактором, который точно не принесет мир на Украину. А с точки зрения долгосрочной перспективы, может иметь гораздо более опасные последствия", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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в мире, сша, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:51 17.03.2022 (обновлено: 13:12 17.03.2022)
 
Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО

Захарова назвала опасной просьбу Зеленского к Вашингтону поставить Киеву системы ПВО

© REUTERS / Sarah Silbiger/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского поставить Киеву системы ПВО, в частности С-300, на фоне продолжающихся переговоров о мире между Россией и Украиной идут в русле его бездумной политики, такие запросы опасны, а потенциальные поставки точно не принесут мира, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300 в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.
"Это идет в русле абсолютно бездумной и бездушной политики Зеленского в отношении собственного народа и, в принципе, Украины", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают то, что обращение Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся мирных переговоров.
"Подобные заявления уже являются чрезвычайно опасными, а подобные поставки станут дестабилизирующим фактором, который точно не принесет мир на Украину. А с точки зрения долгосрочной перспективы, может иметь гораздо более опасные последствия", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
09:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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