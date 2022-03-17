12:51 17.03.2022 (обновлено: 13:12 17.03.2022)
Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО
Захарова назвала опасной просьбу Зеленского к Вашингтону поставить Киеву системы ПВО
© REUTERS / Sarah Silbiger/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского поставить Киеву системы ПВО, в частности С-300, на фоне продолжающихся переговоров о мире между Россией и Украиной идут в русле его бездумной политики, такие запросы опасны, а потенциальные поставки точно не принесут мира, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300 в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.
"Это идет в русле абсолютно бездумной и бездушной политики Зеленского в отношении собственного народа и, в принципе, Украины", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают то, что обращение Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся мирных переговоров.
"Подобные заявления уже являются чрезвычайно опасными, а подобные поставки станут дестабилизирующим фактором, который точно не принесет мир на Украину. А с точки зрения долгосрочной перспективы, может иметь гораздо более опасные последствия", - добавила официальный представитель МИД РФ.