https://ria.ru/20220317/ukraina-1778638207.html

Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО

Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова прокомментировала просьбу Зеленского к США о поставке систем ПВО

Просьба Владимира Зеленского поставить Киеву системы ПВО, в частности С-300, на фоне продолжающихся переговоров о мире между Россией и Украиной идут в русле его РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:51

2022-03-17T12:51

2022-03-17T13:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского поставить Киеву системы ПВО, в частности С-300, на фоне продолжающихся переговоров о мире между Россией и Украиной идут в русле его бездумной политики, такие запросы опасны, а потенциальные поставки точно не принесут мира, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300 в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной."Это идет в русле абсолютно бездумной и бездушной политики Зеленского в отношении собственного народа и, в принципе, Украины", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают то, что обращение Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся мирных переговоров."Подобные заявления уже являются чрезвычайно опасными, а подобные поставки станут дестабилизирующим фактором, который точно не принесет мир на Украину. А с точки зрения долгосрочной перспективы, может иметь гораздо более опасные последствия", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778589416.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)