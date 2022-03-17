https://ria.ru/20220317/ukraina-1778629956.html

Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине

Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине

Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:15

2022-03-17T12:15

2022-03-17T13:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

оаэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_0:55:3129:1815_1920x0_80_0_0_6a548a5b8d7e14485dc421a30049d7e8.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обсудим сегодня международную проблематику, включая различные ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Ну и темой номер один сегодня в международных делах является ситуация на Украине, и я расскажу о тех действиях, которые предпринимает Россия, чтобы решить те проблемы, которые там накапливались годами. Хочу одновременно выразить признательность за вашу взвешенную, сбалансированную, объективную позицию по этой ситуации", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.Лавров добавил, что регулярные контакты между Россией и ОАЭ "подтверждают особый характер российско-эмиратских отношений и обоюдный настрой руководства наших стран на дальнейшее их развитие по всем направлениям".

https://ria.ru/20220309/peregovory-1777215630.html

россия

украина

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оаэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр