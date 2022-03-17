https://ria.ru/20220317/ukraina-1778629956.html
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине
Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:15
2022-03-17T12:15
2022-03-17T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
оаэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обсудим сегодня международную проблематику, включая различные ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Ну и темой номер один сегодня в международных делах является ситуация на Украине, и я расскажу о тех действиях, которые предпринимает Россия, чтобы решить те проблемы, которые там накапливались годами. Хочу одновременно выразить признательность за вашу взвешенную, сбалансированную, объективную позицию по этой ситуации", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.Лавров добавил, что регулярные контакты между Россией и ОАЭ "подтверждают особый характер российско-эмиратских отношений и обоюдный настрой руководства наших стран на дальнейшее их развитие по всем направлениям".
https://ria.ru/20220309/peregovory-1777215630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оаэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:15 17.03.2022 (обновлено: 13:14 17.03.2022)
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине
Глава МИД Лавров расскажет коллеге из ОАЭ о российской военной операции на Украине