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Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778629956.html
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине
Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:15
2022-03-17T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
оаэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обсудим сегодня международную проблематику, включая различные ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Ну и темой номер один сегодня в международных делах является ситуация на Украине, и я расскажу о тех действиях, которые предпринимает Россия, чтобы решить те проблемы, которые там накапливались годами. Хочу одновременно выразить признательность за вашу взвешенную, сбалансированную, объективную позицию по этой ситуации", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.Лавров добавил, что регулярные контакты между Россией и ОАЭ "подтверждают особый характер российско-эмиратских отношений и обоюдный настрой руководства наших стран на дальнейшее их развитие по всем направлениям".
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в мире, россия, украина, оаэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:15 17.03.2022 (обновлено: 13:14 17.03.2022)
 
Лавров поблагодарил ОАЭ за взвешенную позицию по Украине

Глава МИД Лавров расскажет коллеге из ОАЭ о российской военной операции на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обсудим сегодня международную проблематику, включая различные ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Ну и темой номер один сегодня в международных делах является ситуация на Украине, и я расскажу о тех действиях, которые предпринимает Россия, чтобы решить те проблемы, которые там накапливались годами. Хочу одновременно выразить признательность за вашу взвешенную, сбалансированную, объективную позицию по этой ситуации", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Лавров добавил, что регулярные контакты между Россией и ОАЭ "подтверждают особый характер российско-эмиратских отношений и обоюдный настрой руководства наших стран на дальнейшее их развитие по всем направлениям".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаОАЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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