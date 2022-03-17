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Россия отвергла обвинения в ударе по зданию консульства Албании в Харькове - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778629123.html
Россия отвергла обвинения в ударе по зданию консульства Албании в Харькове
Россия отвергла обвинения в ударе по зданию консульства Албании в Харькове - РИА Новости, 17.03.2022
Россия отвергла обвинения в ударе по зданию консульства Албании в Харькове
Россия отвергает обвинения в ударе по зданию почетного консульства Албании в Харькове, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:11
2022-03-17T12:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
здоровье - общество
дмитрий кулеба
владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в ударе по зданию почетного консульства Албании в Харькове, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно отвергаем подобные обвинения. С самого начала специальной операции на Украине заявили, что вооруженные силы России не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, стремятся исключить жизни среди мирного населения", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, украинское руководство и командование вооруженных сил практикует использование террористических методов - размещают боевые позиции в жилых домах, ведут обстрелы городской застройки, используют людей как живой щит.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, признание днр и лнр в россии, украина, здоровье - общество, дмитрий кулеба, владимир путин, белоруссия, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
12:11 17.03.2022 (обновлено: 12:21 17.03.2022)
 
Россия отвергла обвинения в ударе по зданию консульства Албании в Харькове

Россия отвергла обвинения в ударе по зданию почетного консульства Албании в Харькове

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в ударе по зданию почетного консульства Албании в Харькове, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно отвергаем подобные обвинения. С самого начала специальной операции на Украине заявили, что вооруженные силы России не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, стремятся исключить жизни среди мирного населения", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, украинское руководство и командование вооруженных сил практикует использование террористических методов - размещают боевые позиции в жилых домах, ведут обстрелы городской застройки, используют людей как живой щит.
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаЗдоровье - ОбществоДмитрий КулебаВладимир ПутинБелоруссияРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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