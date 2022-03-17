11:43 17.03.2022 (обновлено: 12:25 17.03.2022)
Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине
Захарова: Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине
© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сколько бы роликов в натовских структурах ни монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков ни было сейчас вброшено - правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы преступления против человечества не остались безнаказанны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД напомнила о произошедшей накануне провокации со стороны боевиков националистического батальона "Азов", взорвавших заминированное ими здание театра в Мариуполе. "Естественно, киевский режим ответственность за это попытался возложить на российских военных, которые в его представлении сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города. Это хорошо всем известно", - добавила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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