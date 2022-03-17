https://ria.ru/20220317/ukraina-1778621149.html

Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине

Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине

Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:43

2022-03-17T11:43

2022-03-17T12:25

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД напомнила о произошедшей накануне провокации со стороны боевиков националистического батальона "Азов", взорвавших заминированное ими здание театра в Мариуполе. "Естественно, киевский режим ответственность за это попытался возложить на российских военных, которые в его представлении сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города. Это хорошо всем известно", - добавила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, донбасс