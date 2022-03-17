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Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/stakhanov-1778645897.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов"
Украинские войска в 12.10 обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив 40 ракет из "Градов", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:14
2022-03-17T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив 40 ракет из "Градов", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - говорится в сообщении в Telegram-канале.В представительстве уточнили, что 40 снарядов из РСЗО БМ-21 выпустили по городу Стаханов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:14 17.03.2022 (обновлено: 13:26 17.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов"

Представительство ЛНР заявило, что украинские войска обстреляли Стаханов из "Градов"

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив 40 ракет из "Градов", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В представительстве уточнили, что 40 снарядов из РСЗО БМ-21 выпустили по городу Стаханов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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