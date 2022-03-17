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Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов"

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Градов"

Украинские войска в 12.10 обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив 40 ракет из "Градов", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:14

2022-03-17T13:14

2022-03-17T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

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россия

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив 40 ракет из "Градов", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - говорится в сообщении в Telegram-канале.В представительстве уточнили, что 40 снарядов из РСЗО БМ-21 выпустили по городу Стаханов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф